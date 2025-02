Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Die Smartphones von Nutzern in der Region waren in den zurückliegenden Tagen in einer Rubrik knallrot – oder wie auch immer je nach Anbieter die besorgniserregendste Kategorie bei der Bewertung der Luftqualität ausgezeichnet wird. Diese wurde im direkten Heidelberger Umland ebenso wie in der Universitätsstadt zu Beginn der Woche von der