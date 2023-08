Gaiberg. (agdo) Bohrmehl unten am Stamm: Das deutet darauf hin, dass dieser Baum vom Borkenkäfer befallen ist. Dieser Anblick sorgt für Ernüchterung bei den sogenannten Waldpaten, die sich im Rahmen einer Aktion des Kreisforstamts des Rhein-Neckar-Kreises zur Übernahme dieser Rolle bereit erklärt haben: Rund 30 Freiwillige aus Bammental, Neckargemünd und Gaiberg helfen in den nächsten Wochen im Zuständigkeitsbereich des Försters Uwe Reinhard bei der Suche nach Bäumen, die vom Borkenkäfer befallen sind.

Die RNZ war dabei, als Reinhard ihnen eine Einweisung mit "Waldmappe" und Merkmalen des Käferbefalls gab. Etliche Waldspaziergänger und Gassigeher waren mit dabei.

Borkenkäfer kommen an allen Laub- und Nadelbäumen vor. Und ist ein Baum erst einmal befallen, verbreitet sich der Schädling von dort aus, sodass sehr schnell auch umstehende Bäume betroffen sind. Die erste Waldpatenaktion habe man 2019/2020 gestartet, berichtete Reinhard. Das waren die Jahre, in denen die Probleme mit dem Borkenkäfer enorm waren. Die damalige Aktion wurde als Erfolg gewertet, daher geht man sie jetzt in Reinhards Revier noch mal an.

Im Gaiberger Wald gab es für diese Einführung einige passende Beispiele, an denen die Waldpaten sehen konnten, wie vom Borkenkäfer befallene Bäume aussehen. Neben dem eingangs genannten Bohrmehl am Stammfuß gelten auch feine Spinnweben als Merkmale. Liegen am Fuße eines Nadelbaums grüne Nadeln, dann ist dieser ebenfalls sehr wahrscheinlich vom Borkenkäfer befallen. Weiteres Anzeichen ist das Fehlen von Rinde, auch bei grüner Krone. Wer Einbohrlöcher am Stamm sieht, kann ebenso davon ausgehen, dass der Borkenkäfer am Werk war. Auch Fichten mit rötlich-braunen oder gelben Verfärbungen weisen auf Befall hin.

Nach starkem Regen auf die Suche nach befallenen Bäumen zu gehen, ist laut Reinhard indes wenig sinnvoll: Das Bohrmehl wird dadurch abgewaschen. Auch müsse nicht jeder einzelne Baum begutachtet werden, ausreichend sei je eine Baumlänge Abstand. Es sei denn, man findet einen befallenen Baum: Dann sollten auch die angrenzenden Bäume im Radius von zwei Baumlängen überprüft werden. Wenn Bäume komplett ohne Nadeln oder Rinde sind, sind sie nicht mehr gefährlich: Dann ist der Käfer bereits ausgeflogen. Intensiv sollte man hingegen an Rändern von älteren Käferflächen suchen, gab Reinhard mit.

Die Waldpaten können befallene Bäume in einer Karte einzeichnen oder die Bäume anderweitig markieren. Befallene Bäume hat der Forst bereits mit "KK" gekennzeichnet. Übrigens lässt sich das Holz vom befallenen Baum zwar noch verwenden, allerdings sorgten die Verfärbungen für eine verminderte Qualitätseinstufung.