Region Heidelberg. (lew/fhs/el/luw/cm) Der erste Schnee sorgte bereits am Montagnachmittag in der Region für glatte Straßen – und während in Schönau und in Altneudorf vom dichten Schneegestöber nur wenig liegen blieb, war es in den höher gelegenen Ortsteilen von Heiligkreuzsteinach richtig Winter geworden.

Doch die weißen Landschaften haben nicht nur ihre schönen Seiten: Feuerwehren und Winterdienste waren rund um die Uhr im Einsatz, zudem kam es zu Straßensperrungen. Und dass dies erst der Beginn des Winters ist, zeigt der Blick auf die Wettervorhersage: Am Wochenende soll es kälter werden und noch mehr Schnee geben.

Die RNZ fasst zusammen, welche Auswirkungen der Schneefall seit Montagabend in der Region hatte:

> Sperrungen: Die Landesstraße L596 zwischen Wilhelmsfeld und dem Heidebuckelweg in Ziegelhausen-Peterstal war bis Dienstagabend um 18.20 Uhr gesperrt. Grund dafür waren mehrere umgestürzte Bäume und weitere, die am Dienstag noch umzustürzen drohten. Zunächst sollte die Straße gar bis Freitag unpassierbar bleiben, ehe die Polizei am Abend die Verkehrsfreigabe meldete. Die Stadt habe die Fahrbahn geräumt und sturzgefährdete Bäume soweit versorgt, sodass keine weitere Gefahr bestehe. Auch der Radweg nördlich der ehemaligen Gleisstraße in den Kreuzwiesen in Schönau wurde aufgrund umgefallener Bäume gesperrt

> ÖPNV: Die Buslinie 34 zwischen Wilhelmsfeld und Heidelberg ist derzeit unterbrochen. Ein Ersatzlinienbusverkehr führt laut RNV bis Freitag, 1. Dezember, über Handschuhsheim, Dossenheim und Schriesheim via die dortige Talstraße nach Wilhelmsfeld und Heiligkreuzsteinach. Ebenso wird umgekehrt von Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld ab der Haltestelle Schriesheimer Hof die Umleitung über Schriesheim und Dossenheim nach Heidelberg zum Bismarckplatz geführt und regulär weiter bis zum Heidelberger Hauptbahnhof. Von Heidelberg aus endet die Buslinie 34 derzeit am Heidebuckelweg von Peterstal und führt von dort aus auch wieder zurück zum Bismarckplatz.

> Stromausfälle: In der Nacht auf Dienstag kam es zu zwei Stromausfällen. Die größere Störung trat ab 21.40 Uhr auf und betraf Heiligkreuzsteinach, Schönau und Teile Weinheims, wie Ralph Eckhardt, Sprecher des Netzbetreibers Netze BW, auf Nachfrage erklärte: "Ursache waren mehrere Bäume in Mittelspannungsfreileitungen, die aufgrund der stürmischen Wetterverhältnisse umgestürzt waren."

Warum stürzen aktuell so viele Bäume um? Mit dieser Frage hat sich die RNZ angesichts der zahlreichen Feuerwehreinsätze seit Montagabend an Michael Jakob vom Kreisforstamt gewandt. Der Förster erklärt, dass sowohl Sturmböen als auch Schnee verantwortlich für die vielen gefallenen Bäume und abgebrochenen Äste seien: "Zum einen ist der Schnee, der am Montag herunterkam, extrem nass." Das sorge dafür, dass der Schnee gut an den Bäumen "kleben" bleibe, zudem sei dieser sehr schwer. Zum anderen böten die Schneemassen in den Bäumen dem Wind eine größere Angriffsfläche. Dadurch sei die "Hebelwirkung" auf den Baum enorm: Oben gegen die Krone bläst der Wind, wodurch unten das Wurzelwerk destabilisiert wird. Hinzu komme die Tatsache, dass zahlreiche Bäume ohnehin schon geschädigt seien, so Jakob. Das Kreisforstamt bittet alle Waldbesucher, gesperrte Bereiche nicht zu betreten oder zu befahren – auch nicht mit Mountainbikes.

Durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz gelang es dem "Entstördienst", ab 23.07 Uhr die Versorgung schrittweise wiederherzustellen. "Ab 4.22 Uhr hatten dann alle Haushalte wieder Strom. Die Reparaturarbeiten sind angelaufen", so Eckhardt weiter.

Wie viele Haushalte insgesamt betroffen waren, konnte er nicht sagen. Der Sprecher erklärte zudem, dass ab 0.40 Uhr ein Stromausfall in der Wilhelmsfelder Richard-Wagner-Straße gemeldet wurde. Auch hier war ein Baum auf eine Leitung gestürzt. "Hierbei handelte es sich um eine lokal begrenzte Störung im Niederspannungsnetz", so Eckhardt. Um kurz nach 3 Uhr sei die Stromversorgung wiederhergestellt gewesen.

> Feuerwehreinsätze: Zahlreiche umgestürzte Bäume beschäftigten die Einsatzkräfte zwischen Montagabend und Dienstagvormittag. Der Schönauer Kommandant Andreas Wegehenkel berichtete von insgesamt zehn Einsätzen alleine im Schönauer Stadtgebiet. Weitere Bäume seien im Stadtteil Altneudorf in der Leutersbergstraße umgefallen. "Es fing um 23 Uhr an und ging bis etwa 2 Uhr und am Dienstag nach 6 Uhr ging es wieder los", so Wegehenkel gegenüber der RNZ: Überall galt es, Bäume und Äste zu zerkleinern und so die Straßen wieder passierbar zu machen.

Ähnliches sagte Heiligkreuzsteinachs Kommandant Florian Koessler: Auch hier blockierten umgestürzte Bäume unter anderem die Kreisstraßen K4122 und K4123. Bis 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen sei man im Einsatz gewesen. "Und wir mussten wegen des Stromausfalls ab 21.30 Uhr die Feuerwehrhäuser besetzen", fügt er hinzu. Auch das Telefonnetz sei am Montagabend ausgefallen. Gefragt war die Feuerwehr zudem nach einem Verkehrsunfall auf der K4123 an der Abzweigung zur Landesstraße 535 (L 535): Hier war ein Auto von der Straße abgekommen. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, so Koessler.

Auch auf Wilhelmsfelder Gemarkung seien mehrere Bäume umgefallen und Äste abgebrochen, erklärte Bürgermeister Tobias Dangel. Die Feuerwehr berichtete hier zudem von einer Unterstützung des Rettungsdienstes am Montagabend: Aufgrund des Wetters sei sie als Tragehilfe für eine Patientin angefordert worden. Im Bereich der Alten Römerstraße, der Altenbacher Straße sowie im Bereich der Tankstelle habe man festgestellt, dass einige Autofahrer ohne die in dieser Jahreszeit zwingend erforderlichen Winterreifen unterwegs waren, so die Feuerwehr.

Gegen 23.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte noch zu einem Baum alarmiert, der aufgrund der Schneelast umgestürzt war und eine Stromleitung leicht beschädigt hatte (siehe "Stromausfälle").

> Winterdienste: Voller Einsatz für die Männer vom Winterdienst: Obwohl der Heiligkreuzsteinacher Bauhof krankheitsbedingt geschwächt sei, so Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl, habe man es doch mit vereinten Kräften geschafft, die Straßen regelmäßig freizuräumen. Der Winterdienst sei seit dem frühen Dienstagmorgen pausenlos im Einsatz. Und so gab es im morgendlichen Berufsverkehr kaum Behinderungen. Auch die Schul- und Linienbusse konnten problemlos anfahren.

Der Winterdienst des Rhein-Neckar-Kreises hatte auf Landes- und Kreisstraßen für freie Fahrt gesorgt. In Wilhelmsfeld lobte Bürgermeister Tobias Dangel den örtlichen Bauhof für dessen "gewohnt sehr ordentlichen Job". Dieser beginne teils bereits um 3.30 Uhr und sei in einem Schichtbetrieb organisiert. Bis gegen 21 Uhr werde, wenn nötig, durchgehend geräumt. Dabei erfolge in den Morgenstunden eine Priorisierung, was zuerst geräumt wird: Hauptverkehrsstraßen und Schulwege der Kinder haben laut Dangel Vorrang.

> Hochwasser: Durch die Niederschläge stiegen die Pegel von Bächen und Flüssen an – so zum Beispiel jener der Elsenz. Für den Neckar wird in Neckarsteinach die Überflutung von großem und kleinem Lauer erwartet, die Parkplätze in Neckargemünd sollen nicht betroffen sein. Der Fährverkehr im Neckarhäuserhof wurde am Abend eingestellt.