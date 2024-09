Region Heidelberg. (nah/cm) Schon wieder haben Kupferrohrdiebe in der Region zugeschlagen. Dieses Mal hatten sie es vor allem auf die Fallrohre der Gotteshäuser im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell abgesehen – sowohl an der katholischen Kirche in der Hauptstraße als auch an der gegenüberliegenden evangelischen Kirche.

Während die katholische Kirche bereits Vorkehrungen getroffen hatte – Pfarrer Tobias Streit war schon im Juli mit einer Diebstahlserie in Wiesenbach und Neckargemünd an drei Kirchengebäuden konfrontiert gewesen –, gelang es den Tätern, zwei Kupferfallrohre an der evangelischen Kirche zu entwenden. Beim Versuch eines Diebstahls blieb es wohl in der Nacht auf Mittwoch derweil an der katholischen Kirche im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld.

Ein aufmerksamer Bürger, Hans Reichert, hatte den Diebstahl an der evangelischen

Auch wenn die Diebe nicht überall erfolgreich waren, ist der Schaden groß. Als Schutzmaßnahme wurden die Fallrohre graviert. Foto: nah

Kirche in Mönchzell bemerkt, als es am Sonntag regnete und das Wasser unkontrolliert aus dem offenen Rohr auf die Pflasterfläche strömte.

Er informierte umgehend Pfarrer Wolfram Theo Fucker. Dieser stand mit Tobias Streit wegen des Diebstahls in engem Kontakt. Beide trafen sich am Montag mit der Polizei vor Ort, um den Schaden zu begutachten und die Straftat zu melden.

Pfarrer Streit hatte gehofft, sich nicht weiter mit diesem Thema beschäftigen zu müssen, zumal er gerade mit den Vorbereitungen des Zusammenschlusses zweier Seelsorgeeinheiten und dem damit verbundenen Aufwand beschäftigt ist. Doch wie er wenig erfreut feststellte: "Der Ärger geht weiter."

Denn es ist zu befürchten, dass die Täter erneut zuschlagen werden. Zumindest konnte er seinem evangelischen Kollegen einige Tipps geben: So wurden an den Kirchen der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz inzwischen alle Kupferrohre verlötet – eine Maßnahme, die auf Empfehlung der Polizei ergriffen wurde.

An der katholischen Kirche in Mönchzell erwies sich diese Vorsichtsmaßnahme als wirksam. Der Versuch, die Rohre zu entwenden, schlug fehl, hinterließ jedoch Spuren. Die Täter nahmen lediglich einige Kupferschellen mit. Auch der Blitzableiter hielt dem Diebstahl stand, wurde allerdings verbogen und durchtrennt. Um weiteren Diebstählen vorzubeugen, hat die katholische Kirche zudem die Kupferrohre mit der Aufschrift "Kath. Kirche" gravieren lassen.

Diese zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wurde vom Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Thomas Sickinger durchgeführt. Pfarrer Streit informierte außerdem den Wertstoffhof in Meckesheim, um auf den Diebstahl aufmerksam zu machen und sicherzustellen, dass dort keine gestohlenen Kupferregenrohre angenommen werden.

An der evangelischen Kirche jedoch wurden Rohre von etwa vier Meter Länge entwendet sowie ein weiterer kleinerer Rohrabschnitt von zwei Meter Länge beim Zugang zur Sakristei. Die Täter mussten eine Leiter anstellen, um die Schellen zu lösen und die Rohre abzubauen. Zusätzlich wurden weitere Rohrteile an der evangelischen Kirche in Meckesheim erbeutet.

Foto: nah

Pfarrer Fucker erfuhr von der Polizei, dass sich der Diebstahl kaum lohnt: Der Schrottpreis für ein Kilo Kupfer liegt bei etwa sechs Euro, und ein Meter Kupferrohr wiegt etwa 1,5 Kilo. Der Diebstahl an der evangelischen Kirche brachte den Tätern etwa 36 Euro ein, während der Schaden allein an der evangelischen Kirche in Mönchzell geschätzt rund 600 Euro beträgt. Dazu kommt die Montage der neuen Rohre.

An der katholischen Kirche in Lobenfeld versuchten die Diebe die Regenrohre zu demontieren – mit nur wenig Erfolg. Die Blitzableiteranlage wurde an mehreren Stellen zerstört. "Die Halterungen wurden entfernt und geklaut", berichtet Streit. Anzeige bei der Polizei sei umgehend gestellt worden. "Einfach unfassbar", fehlen Streit die Worte.

Beide Pfarrer sind inzwischen durch die Serie nachdenklich geworden. "Es ist auffällig, dass die Diebstähle ausschließlich Kirchengebäude betreffen und keine anderen Gebäude", betonen die Geistlichen. Sie fragten sich, ob es sich bei den Tätern um Personen handelt, die Groll gegen die Kirche hegen, oder um Menschen in finanzieller Not. Einig sind sie sich darin, dass Menschen in finanziellen Schwierigkeiten besser direkt auf die Kirchengemeinden zugehen sollten: "In solchen Fällen können wir kurzfristig Unterstützung anbieten."