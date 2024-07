Region Heidelberg. (luw) Die Sommerferien haben gerade begonnen, das öffentliche Leben fährt an mancher Stelle einen Gang herunter. Das zeigt sich – zumindest im Vergleich zu den Vorwochen – auch am Veranstaltungskalender der Region. Dennoch ist auch an diesem Samstag und Sonntag, 27. und 28. Juli, eine Vielfalt an Aktivitäten und kulturellen Angeboten rund um Heidelberg geboten. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick:

Dossenheim

> Fischerfest feiert der Angelsportverein am Samstag und Sonntag. Geöffnet ist die Anlage an der Weidlach samt Spielwiese für Kinder am Samstag von 16 bis 23 Uhr; bei Dämmerungseinbruch gibt es ein Feuerwerk. Am Sonntag sind Gäste von 10 bis 18 Uhr willkommen.

Heiligkreuzsteinach

> Zum Sommerfest lädt der Pflegedienst "Kur" am Samstag ein. Ab 11 Uhr sorgt "DJ Cha Cha Official" im Unteren Weinweg 2 für Musik, es gibt eine Fotobox und natürlich Speisen und Getränke.

Leimen

> Kulinarische Weinproben im Weinberg bietet das Weingut Adam Müller am Samstag an. Ab 18 Uhr wird im Leimener Kreuzweg zu "Pinot & Pizza" eingeladen. Anmeldungen unter Telefon 0 62 24 / 9 71 00 oder per E-Mail an verkauf@weingut-adam-mueller.de

> Die "Kurt Sattel Rundfahrt", die Radtouristikfahrt des MSC St. Ilgen, startet am Sonntag am Clubhaus neben der Kurpfalzhalle. Die Startzeit beginnt um 8 Uhr, es gibt Streckenlängen von 40, 80 und 115 Kilometern. Weitere Informationen im Internet unter www.msc-stilgen.de

> Eine Vernissage zur Skulpturen-Ausstellung "Tribute to Roy Guthrie" findet am Sonntag in der Bettendorffschen Galerie statt (siehe auch Feuilleton). Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr, Beatrix Altmann-Schmitt übernimmt die Einführung.

Lobbach

> Der Chor Joyful Voices aus Mannheim tritt am Sonntag in der Klosterkirche Lobenfeld auf. Das Konzert unter dem Motto "Unplugged" unter der Leitung von Andreas Luca Beraldo beginnt um 17 Uhr. Der selbst ernannte "etwas andere Gospelchor" singt hier auf Spendenbasis.

Mauer

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" bietet der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" wieder am Sonntag an. Nach dem Treffpunkt um 14 Uhr am Informationszentrum geht es mit Volker Liebig am Zeitenpfad entlang ins Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain. Der Eintritt ist frei.

Meckesheim

> Tag der offenen Tür ist am Samstag in der Volkssternwarte angesagt. Das Sternwartenteam des Vereins Carpe Noctem führt ab 14 Uhr durch die Einrichtung, stellt die verschiedenen astronomischen Instrumente vor und erläutert Forschungs- wie Arbeitsschwerpunkte.

> Ein Festgottesdienst zur Verabschiedung des Pfarrers Tibor Szeles findet am Samstag ab 18 Uhr in der katholischen Kirche statt. Zudem werden 48 Rom-Wallfahrer ausgesendet; die internationale Rom-Wallfahrt beginnt am Sonntag.

> Zu Rühreifrühstück und Frühschoppen lädt der Kleintierzuchtverein C 392 am Sonntag ein. Los geht’s um 9 Uhr im Züchterheim in der Luisenstraße 76.

Neckargemünd

> Führungen durch die Ausstellung "Norbert Becke: Begegnungen mit Menschen und Tieren" bietet der Villa-Menzer-Verein am Samstag und Sonntag. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten – Samstag, 13 bis 18 Uhr, und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, – startet am Samstag um 14.30 Uhr eine Führung und am Sonntag um 11.30 Uhr sowie um 15 Uhr.

> Eine Sommerserenade auf der Burg Dilsberg bietet die Dilsberger Kantorei am Samstag ab 19.30 Uhr. Bei freiem Eintritt entführen die Musiker in Fantasiewelten, in denen Hexen, Geister und Elfen zu Hause sind. Gezaubert wird etwa mit Goethes "Hexeneinmaleins", zum Schluss tritt ein Burggespenst auf. Bei schlechtem Wetter wird in die Graf-von-Lauffen-Halle ausgewichen. Um Spenden wird gebeten, weitere Informationen im Internet unter www.dilsberger-kantorei.de. Eine weitere Aufführung findet am Sonntag ab 18.30 Uhr in der Ladenburger Altstadt an der Wehrmauer statt; bei schlechtem Wetter dient hier der Domhofsaal als Ausweichort.

> Ein Sommerkonzert mit "English Anthems" unter anderem von Edward Elgar und John Rutter findet am Sonntag ab 18 Uhr in der evangelischen St. Ulrichskirche statt. Neben dem Chor der Markusgemeinde treten ein Streichertrio und ein Organist unter der Leitung von Viktor Schmidt auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die kirchenmusikalische Arbeit wird gebeten.

> Ein musikalischer Gottesdienst wird am Sonntag in der katholischen St. Johannes Nepomuk-Kirche gefeiert. Ab 9.15 Uhr steht das geistliche Konzert "O felicissimus paradisi aspectus" für Sopran, Violine und Orgel von Johann Rosenmüller im Zentrum des Gottesdiensts. Gestaltet wird dieser vom Kammermusikensemble "Qua Trio" mit Tabea Zöllner (Violine), Christina Schnoklake (Sopran) und Klaus Bretzer (Orgel).

> Eine öffentliche Führung auf der Burg Dilsberg wird am Sonntag geboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

Neckarsteinach

> "Tag des Gastes" wird am Samstag in der Vierburgenstadt gefeiert. Eröffnet wird die Veranstaltung um 18 Uhr am Stand des Turnerbunds am kleinen Lauer. Es folgt um 19 Uhr die Krönungszeremonie auf der Treppe des großen Neckarlauers, und ab etwa 20 Uhr sorgt die Band "8back30" am Neckarufer für Livemusik mit Rock aus den 80er Jahren. Um 22 Uhr startet die Vierburgenbeleuchtung mit Brillantfeuerwerk. Das Festgelände ist mit Bussen der VRN-Linie 735 zu erreichen, ebenso mit der S-Bahn und Parkmöglichkeiten gibt es laut Stadtverwaltung entlang der gesamten Bundesstraße 37 (B 37).

> Zum Backfischfest lädt der Angelsportverein Petri Heil am Sonntag am Neckarlauer ein. Von 11 bis 16 Uhr werden gebackene Fischfilets und andere Spezialitäten angeboten.

Nußloch

> Abschiedsfest feiert der Paul-Gerhardt-Kindergarten am Samstag anlässlich seiner endgültigen Schließung (die RNZ berichtete). Das Programm beginnt um 11 Uhr mit einem Auftritt der Kindergartenkinder, um 14 Uhr spielt zum Abschluss eine Abordnung des Posaunenchors.

Sandhausen

> Der Sandhäuser Schachsommer hält am Samstag und Sonntag Spannendes bereit (siehe auch Bericht unten). Am Samstag findet um 15.30 Uhr ein Schnellschachturnier statt, ab 9.30 Uhr wird die reguläre fünfte Runde des parallel laufenden Turniers gespielt. Am Sonntag wird ab 9.30 Uhr die sechste, ab 15.30 Uhr die siebte und letzte Runde gespielt. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt. Besucher sind in der Festhalle willkommen.

Wiesenbach

> Musikfest feiert der Musikverein von Samstag bis Montag auf dem Rathausplatz. Nach dem Auftakt mit der Rock-Night am heutigen Freitagabend ab 19 Uhr startet das Programm am Samstag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich, ehe ab 20 Uhr langjährige Mitglieder geehrt werden. Weiter geht’s am Sonntag um 10.30 Uhr mit einem Festakt des Freundschaftsfests. Ab 13 Uhr treten bis in den Abend hinein verschiedene Musikgruppen auf, und es gibt Angebote auch für Familien – darunter eine Hüpfburg, Bastelstände und Tischtennis. Zum Abschluss gibt es am Montag ab 11.30 Uhr den Mittagstisch und ab 19 Uhr eine große Tombola samt Auftritt der Trachtenkapelle Dilsberg.