Region Heidelberg. (cm/fhs/luw) Ein Weltstar in Eppelheim, eine kriminelle Vereinigung in Wiesenbach und jede Menge "Zwangshochzeiten": Dies und vieles mehr sorgte in den 1970er Jahren rund um Heidelberg für Aufsehen. Die RNZ wirft den Scheinwerfer auf einige bedeutende Momente und Entwicklungen der Region.

> Der "Fall Wiesenbach" sorgt ab dem 24. Juni 1971 für Aufsehen in der Region