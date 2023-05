> "Energiewende in der Region" lautet der Titel einer Stadtradel-Tour, zu der die Eppelheimer Grünen am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr einladen. Mit dabei ist auch der Landtagsabgeordnete und Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann. Abfahrt ist um ...

Region Wiesloch: Wo es sich am Vatertag gesellig sein lässt

Region Heidelberg. (luw) Für viele geht es in eine "kurze Woche": Der kirchliche Feiertag Christi Himmelfahrt ist am Donnerstag, 18. Mai. Inzwischen und schon traditionell ist dieser Termin Anlass für zahlreiche "Vatertags"-Veranstaltungen. Soweit bekannt, gibt die RNZ einen Überblick über Veranstaltungen rund um Heidelberg an diesem Feiertag sowie am Mittwoch, 17. Mai:

Bammental

> Zum Vatertags-Rock laden die Reilser Kerweborscht am Donnerstag ab 13 Uhr an die Bammertsberghütte ein. Los geht’s um 13 Uhr, ab 15 Uhr werden AC/DC-Coversongs mit "Dirty Deeds" geboten.

Dossenheim

> Einen ökumenischen Gottesdienst im Steinbruch Leferenz feiern die Kirchengemeinden am Donnerstag ab 10.30 Uhr. Der evangelische Posaunenchor sorgt für Musik, bei Regen findet der Gottesdienst in der katholischen Kirche statt.

> Ein Vatertagstreffen veranstalten Musikverein und Pfarrmusik am Donnerstag ab 11 Uhr im Hof der Kurpfalzschule. Verschiedene Orchester sorgen für Blasmusik, es wird bewirtet und von 13 bis 18 Uhr gibt es ein Schülervorspiel der Musikschule in der Aula der Kurpfalzschule.

Eppelheim

> Ein neuer Erzähltreff kommt am Mittwoch im Internationalen Erzählcafé im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82, zusammen. Von 18.30 bis 20.30 Uhr lautet der Titel "Kleider machen Leute – Geschichten rund um Kleiderkonventionen hier und anderswo". Dazu können Teilnehmer auch alte Fotos mitbringen, für internationales Essen und Getränke ist gesorgt.

> "Energiewende in der Region" lautet der Titel einer Stadtradel-Tour, zu der die Eppelheimer Grünen am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr einladen. Mit dabei ist auch der Landtagsabgeordnete und Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann. Abfahrt ist um 17 Uhr am Rathaus, die Streckenlänge beträgt rund 20 Kilometer.

> Vatertagstreffen ist am Donnerstag auch bei der Feuerwehr angesagt: Von 10 bis 18 Uhr wird vor der Rudolf-Wild-Halle bewirtet.

Gaiberg

> Zum Vatertags-Grillfest lädt der Musikverein am Donnerstag auf den Berghof Weinäcker ein. Von 11 bis 19 Uhr gibt es frisch gezapftes Bier, Live-Musik und vieles mehr.

Heiligkreuzsteinach

> "Traditionelles Grillfest an Himmelfahrt" feiert der MGV 1888 Eiterbach am Donnerstag. Ein Gottesdienst beginnt um 10 Uhr am Alten Schulhaus Eiterbach, danach wird bewirtet.

Leimen

> Zum Spieletreff sind Menschen aller Altersklassen am Mittwoch in die Awo-Räumlichkeiten in der Turmgasse eingeladen. Von 14 bis 17 Uhr wird dort gespielt. Spiele sind vor Ort vorbereitet, dürfen aber auch mitgebracht werden.

> Zu einer Maiandacht lädt die katholische Frauengemeinschaft Herz-Jesu am Donnerstag ab 18 Uhr ein. Alle Interessierten, nicht nur Frauen, dürfen zum Menzerpark kommen, von dem es unter dem Motto "Aufblühen – ermutigt durch Maria" auf einem Stationenweg zum Haus Karmel geht.

> Ein Maifest veranstaltet der Gewerbeverein "Leimen aktiv" am Donnerstag ab 17.30 Uhr auf dem Georgiplatz. "Gonzo’s Planet 9" sorgt für Live-Musik.

> Vatertagsfest in Ochsenbach feiern die Freien Wähler Leimen am Donnerstag bei Familie Kühner in der Hubertusklause. Ab 11 Uhr wird zu Schnitzel, Wildbratwürsten und mehr eingeladen.

> Grillfest feiert der VfB Leimen am Donnerstag an seinem Clubhaus. Los geht es um 10 Uhr.

> Zum Hoffest lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Donnerstag in ihre Begegnungsstätte ein. Ab 11 Uhr gibt es Mittagstisch, musikalische Unterhaltung und mehr.

Lobbach

> Einen Vatertag-Boxenstopp bietet die Waldwimmersbacher Feuerwehr an ihrem Gerätehaus. Ab 11 Uhr kann am Donnerstag dank Bierwagen und Grill "aufgetankt" werden.

Mauer

> Ein Grillfest feiert die DLRG am Donnerstag ab 11 Uhr im Festzelt an der Norbert-Preiß-Grundschule. Eine Hüpfburg samt Kinderprogramm werden ebenso angekündigt wie ab 13 Uhr Live-Musik.

Meckesheim

> Zum Dampfriehme-Feschd lädt die Feuerwehr Mönchzell vorm Gerätehaus am Mittwoch ein. Los geht’s um 19 Uhr.

> Eine Vatertags-Grillstation bietet der Tennisclub am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr auf der Tennisanlage am Buchwald zwischen Meckesheim und Mönchzell. Angeboten werden unter anderem Steaks und Würste.

> Frühlingsfest feiert der Obst- und Gartenbauverein am Donnerstag im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Los geht es um 11 Uhr.

> Zum Vatertagsfest lädt der MGV Liederkranz Mönchzell am Donnerstag an der Lobbachhalle ein. Um 9.30 Uhr geht’s los; ein "Fest für die Familie" wird nahe dem Spielplatz angekündigt.

Neckargemünd

> "Umgang und Rituale mit dem Tod in verschiedenen Religionen" ist das Thema eines Dialogs am Mittwoch ab 19 Uhr in der Aula des Max-Born-Gymnasiums (MBG). Auf Einladung von MBG und Lionsclub kommen Referenten für Buddhismus, Christentum, Islam und Judentum.

> Rock in den Vatertag ist am Mittwoch ab 19.30 Uhr auf dem Mückenlocher Dorfplatz angesagt. Auf Einladung der Feuerwehr tritt die Band Crush auf, Karten gibt es an der Abendkasse.

> Der Dilsberger Brunnenstollen ist wieder geöffnet. Erstmals am Donnerstag findet – wie an allen Sonn- und Feiertagen bis Ende September – eine Führung auf der Bergfeste statt, im Zuge derer auch der Stollen besucht wird. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof. Außerhalb der Führungen kann der Schlüssel zum Stollen gegen Eintrittsgeld und Pfand auch an der Burgkasse ausgeliehen werden.

> Eine Ausstellung "Stille & Sturm" eröffnet am Donnerstag die Markusgemeinde. Die Werke in der St. Ulrichskirche sind nach dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr im Kirchgarten beim Kirchencafé zu sehen, ebenso von 14 bis 16 Uhr.

Neckarsteinach

> Einen Vatertagsstand bietet die Feuerwehr am Donnerstag am Neckarlauer an. Los geht es um 11 Uhr.

Nußloch

> Ein Bierfest feiert der Verein "Pflege europäischen Brauchtums" am Donnerstag im Schulhof der Schillerschule. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr, Live-Musik von Feuerwehrkapelle und Annimels gibt’s ab 12 Uhr und Kinderschminken ist von 13 bis 15 Uhr angesagt.

> Ein Festgottesdienst zum 20. Priesterjubiläum von Pfarrer Arul Lourdu wird am Donnerstag ab 9 Uhr in der Kirche St. Laurentius gefeiert. Es gibt eine Flurprozession, danach wird zu Sektempfang samt Weißwurstessen und Kinderprogramm im Laurentiusgarten eingeladen.

Sandhausen

> Zum Großen Grillfestwochenende auf dem Festplatz am Walter-Reinhard-Stadion lädt der Sportkegelclub Rot-Weiß ab Mittwoch, 17 Uhr, ein. Schweinshaxe, Weißwurst und mehr gibt es am Donnerstag ab 9 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr.

> Zum Vatertag bei den Handballern lädt der Sport-Club Sandhausen am Donnerstag auf den Waldfestplatz ein. Los geht’s um 10 Uhr.

> Zum Vatertags-Treff lädt der MGV Cäcilia am Donnerstag zur Kleintierzüchterhalle ein. Los geht es um 9.30 Uhr.

Schönau

> Ein Waldfest veranstaltet der MGV Liederkranz am Donnerstag auf dem Münchel. Ein Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, der Holzkohlegrill glüht von 11 bis 17.30 Uhr.

> Ein neues Begegnungscafé öffnet am Mittwoch im frisch sanierten Bürgerhaus am Marktplatz. Alle sind dazu eingeladen, zwischen 15 und 18 Uhr Kontakte zu knüpfen und es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen zu lassen.

Spechbach

> Eine Vatertagsstation bietet der Förderverein Specht am Donnerstag ab 10 Uhr an. Verpflegung gibt’s an der Spechbacher Jagdhütte, die auch ausgeschildert ist.

Wiesenbach

> Der Reiterverein lädt zum "Pferdetag mit Spiel und Spaß" am Donnerstag ein. Ab 13 Uhr gibt es Programm am "Reitplatz in der Au", bis 15 Uhr wird Kinderreiten angeboten.