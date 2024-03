Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Mit der "Earth Hour" fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie schalten dafür an diesem Samstag, 23. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so ein Zeichen zu setzen. Bekannte Bauwerke stehen dann wieder in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro.

Der Umweltschutzverband WWF ruft in diesem Jahr zum 18. Mal zur "Earth Hour" auf. Mittlerweile wird die "Stunde der Erde" auf allen Kontinenten gefeiert. In den vergangenen Jahren haben sich Tausende Städte in 192 Ländern beteiligt. Alleine in Deutschland haben im Jahr 2023 insgesamt 579 Städte und Gemeinden teilgenommen. Es ist die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Auch die Region rund um Heidelberg beteiligt sich.

> In Bammental, Gaiberg, Leimen-Gauangelloch, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Neckargemünd, Spechbach und Wiesenbach gehen die Lichter der Straßenbeleuchtung für eine Stunde aus. Insgesamt beteiligen sich im regionalen Netzgebiet des Stromversorgers Syna 13 Orte. Und dies bereits zum neunten Mal. Sie wollen mit der symbolischen Aktion ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz setzen.

Um 20.30 Uhr schaltet die Netzleitstelle der Syna die Straßenbeleuchtung ab. "Die ,Earth Hour’ schärft das Bewusstsein für wichtige Themen wie Klima- und Umweltschutz, die auch bei uns höchste Priorität genießen – daher unterstützen wir die Kommunen gerne bei der Aktion", betont Syna-Regionalleiter Michael Meyle. Die Schaltung der Straßenbeleuchtung ist dabei laut Syna nur in allen Orten zusammen möglich, einzelne Gemeinden oder gar Ortsteile seien nicht separat aus der Ferne zu steuern.

Die Systemstabilität und die Versorgungssicherheit des Stromnetzes seien dadurch in keiner Weise gefährdet. Die Syna bittet darum, von Störmeldungen abzusehen. Private Haushalte seien nicht betroffen. Alle Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Die Aktion ist laut Syna symbolisch zu sehen, denn es werden im Versorgungsgebiet des Netzbetreibers nur rund 650 Kilowattstunden eingespart.

Das entspreche in etwa dem Stromverbrauch einer dreiköpfigen Familie in zwei Monaten. "Die geringe Ersparnis ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die beteiligten Kommunen bereits in großen Teilen auf energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung umgerüstet haben", erklärt Meyle. In Neckargemünd bietet die Stadt einen "Stadtrundgang zur dunklen Stunde".

> In Dossenheim knipst die Gemeinde das Licht des Rathauses aus, so Verwaltungssprecherin Mareike de Raaf.

> In Eppelheim sind die öffentlichen Gebäude das ganze Jahr über nicht beleuchtet, so Stadtsprecherin Annette Zietsch. Eine Ausnahme bildet die Weihnachtsbeleuchtung.

> In Heiligkreuzsteinach schaltet die Gemeinde laut Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl im Hauptort die komplette Straßenbeleuchtung aus. Zudem werden die Lichter auf dem Karl-Brand-Platz, dem Friedrich-August-Lehlbach-Platz und auf dem Rathausplatz gelöscht.

> In Nußloch wird das Licht in allen kommunalen Liegenschaften ausgeschaltet, in denen zum Zeitpunkt der "Earth Hour" kein Betrieb ist, so Gemeindesprecherin Corinna Künzig.

> In Schönau hat die Stadt bereits an allen öffentlichen Gebäuden die Lichter ganzjährig ausgeschaltet.

> In Sandhausen wird "bei gemeindeeigenen Einrichtungen, wo es möglich ist, das Licht ausgeschaltet", so Rathaussprecher Marco Brückl.

> In Wilhelmsfeld wird laut Bürgermeister Tobias Dangel in der Odenwaldhalle, der Hilsbachhalle, der Christian-Morgenstern-Grundschule, im Kindergarten und im Rathaus das Licht ausgemacht. Auch werden die evangelische Kirche und der Teltschikturm nicht beleuchtet