Region Heidelberg. (luw) Insgesamt sieben Millionen Euro an Förderung für "städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen" fließen vom Land ins Heidelberger Umland – davon 3,2 Millionen wie berichtet ins Interkommunale Gewerbe- und Industriegebiet Heidelberg-Leimen. Die restlichen 3,8 Millionen Euro verteilen sich auf vier Kommunen der Region. Ein Überblick:

> Leimen als Stadt – das geplante Gewerbegebiet liegt bekanntlich in der Verantwortung eines Zweckverbands – freut sich über 1,3 Millionen Euro für das Projekt "Treffpunkt Leimen" im Zentrum. Die ersten Arbeiten sollen im Sommer beginnen. "Solche Post bekommt man gerne", teilte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald erfreut mit. "Das hilft uns sehr bei der weiteren Innenstadtentwicklung." Die Förderung zeige, dass dieses Projekt auch in Stuttgart Aufmerksamkeit gefunden habe.

> Bammental erhält eine Million Euro fürs "Blumenviertel-Fischersberg". Das Gebiet nördlich von Gaiberger Straße und Hauptstraße sowie westlich der Bahnlinie ist überwiegend durch Wohnbebauung bestimmt. Hinzu kommt auf der anderen Bahnseite das teils auch gewerblich genutzte Areal entlang der Wiesenbacher Landstraße. Wie es Ende 2022 im Gemeinderat hieß, sollen die Wohnbereiche stabilisiert und aufgewertet werden, das in Teilen vorhandene Gewerbe soll gestützt und gegebenenfalls durch Neuansiedlungen in Leerständen ergänzt werden. Die Straßen sollen neugestaltet, Engstellen und Barrieren aufgelöst werden und mehr Aufenthaltsqualität entstehen sowie der Rad- und Fußverkehr inklusive der Parksituation geordnet werden.

> Wilhelmsfeld bekommt 800.000 Euro. "Die Mittel dienen der Ortskernsanierung II im südlichen Bereich von Wilhelmsfeld", erklärt Bürgermeister Tobias Dangel auf Nachfrage. Das Geld sei für die Umgestaltung des Bereichs am Buswendeplatz einschließlich der umliegenden gemeindeeigenen Gebäude mit Autohalle und Hilsbachhalle geplant. "Darüber hinaus sollen in dem geplanten Sanierungsgebiet auch private Maßnahmen gefördert werden", so Dangel: "Über die konkrete Förderung solcher privaten Maßnahmen muss der Gemeinderat im Laufe des weiteren Verfahrens noch beschließen."

> Schönau erhält 700.000 Euro, was im Rathaus für "große Freude" gesorgt habe, wie Bürgermeister Matthias Frick berichtet. "Es freut uns auch, dass wir diesen Betrag jetzt schon bekommen und nicht erst in ein paar Jahren – so können wir ein paar richtungsweisende Projekte angehen", erklärt Frick. Verwendet werden soll das Geld für den Bereich "Gerstenacker", dessen Aufwertung etwa mit neuen Gehwegen und Versorgungsleitungen geplant ist. Auch die Umgestaltung des in einem laut Frick "katastrophalen Zustand" befindlichen Feuerwehrgerätehauses in eine Einrichtung für Betreutes Wohnen könne mit der Förderung angestoßen werden. Das Feuerwehrhaus soll an einem anderen Standort neu gebaut werden. Auch könne das Geld in die "dringende" Sanierung von Außenfassade und Dach des Rathauses fließen, so der Rathauschef.