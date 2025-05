Rauenberg/Walldorf. (arb/tt) Für den Brandschutz an Schulen müssen die Kommunen tief in die Tasche greifen: Das zeigen zwei Beschlüsse der Gemeinderäte in Rauenberg und Walldorf. Während die Planungen für Fluchttreppen an der Mannabergschule in Rauenberg bereits so weit gediehen sind, dass der Auftrag für die Arbeiten am Fundament vergeben wurde, haben die Ratsmitglieder Walldorfs zunächst

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote