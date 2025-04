Von Kim Fellger

Rauenberg. In Hamburg kümmert sich ein Arzt um durchschnittlich 127 Menschen, im ländlichen Brandenburg sind es mit 246 fast doppelt so viele. Und das obwohl das Grundgesetz "die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet" postuliert.

Das gilt auch für die Gesundheitsversorgung in städtischen sowie in ländlichen Gebieten. Schließlich sollten sowohl die Lebenserwartung als auch die gesundheitliche Lebensqualität unabhängig vom Wohnort sein. Dennoch gibt es hinsichtlich der Arztdichte ein großes Gefälle zwischen Stadt und Land.

Dieses Ungleichgewicht stand im Mittelpunkt der 69. Jahreshauptversammlung des Landesverbands Freie Wähler Baden-Württemberg. Das Motto war so einfach wie provokant: "Krank werden? Nein, danke! "

In ihrer Eröffnungsrede brachte Christiane Hütt-Berger (SPD), stellvertretende Bürgermeisterin Rauenbergs, das Problem auf den Punkt: Auf dem Land seien Fachärzte Mangelware. In Rauenberg gebe es beispielsweise nur noch Zahnärzte. Für alles andere, vom Hausarzt bis zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt, müssten Patientinnen und Patienten auf Nachbargemeinden ausweichen.

Die Lage werde noch prekärer, wenn ältere Hausärzte in den Ruhestand gehen: Viele suchten über Jahre hinweg vergeblich nach Praxisnachfolgern. Die Folge seien Praxisaufgaben und Menschen ohne ärztliche Versorgung in der Umgebung.

Diese Einschätzung teilte Heiner Scheffold, Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft und Landrat im Alb-Donau-Kreis. Zwar sei das deutsche Gesundheitssystem im internationalen Vergleich sehr gut, es gerate jedoch "zunehmend finanziell und personell unter Druck". "Ein ‚Weiterso’ kann es nicht geben."

Das Land stehe vor enormen Herausforderungen: Trotz der effizientesten Klinikstruktur bundesweit habe das Krankenhausdefizit allein im vergangenen Jahr rund eine Milliarde Euro betragen. Davon seien 790 Millionen Euro auf kommunale Träger entfallen.

"Die Landkreise müssen aus eigener Tasche für diese zusätzlichen Kosten aufkommen. Das sind Gelder, die dann an anderer Stelle fehlen, beispielsweise für die Sanierung von Schulen", erklärte Scheffold die weitreichenden Folgen.

Dabei nahm er die Krankenhausreform des noch amtierenden Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) in den Blick: Grundsätzlich unterstütze er deren Ziele, wie die Entökonomisierung der Kliniken, Qualitätssicherung bei der Behandlung und die Stärkung des ländlichen Raums, doch die Umsetzung sei mangelhaft.

Starre Vorgaben und fehlende Flexibilität würden kleine Kliniken im ländlichen Raum gefährden. "Am Ende bleibt den Krankenhäusern nichts anderes übrig, als entweder mehr Fälle aufzunehmen – oder ganze Abteilungen zu schließen." Scheffold forderte daher mehr Mitspracherechte für die Kommunen bei der Gesundheitsplanung: "Die Versorgung muss am tatsächlichen Bedarf der Menschen vor Ort ausgerichtet sein."

Doris Reinhardt, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württembergs (KVBW), bewegte sich vom Allgemeinen weg und ging speziell auf die Situation der niedergelassenen Ärzte ein.

Sie zeichnete das Bild einer sich wandelnden Ärzteschaft. Die neue Generation habe andere Vorstellungen vom Berufsleben: geregelte Arbeitszeiten, Teamarbeit, mehr Privatleben. Viele wollten nicht mehr in die Selbstständigkeit, sondern lieber angestellt arbeiten – vorzugsweise in großen, zentralen Praxen. Für Patienten bedeute das oft längere Anfahrtswege und weniger persönliche Betreuung.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setze die KVBW auf neue Modelle: Medizinische Fachangestellte oder Versorgungsassistenten sollten mehr Verantwortung übernehmen; den Ärzten bliebe dann mehr Zeit. Entlastung sollen auch die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz bringen. Gezielte Beratungsangebote und Infrastrukturprojekte sollen das Landleben für junge Mediziner attraktiver machen.

Nicht zuletzt appellierte Reinhardt an die Selbstverantwortung der Patienten, nicht bei jeder Kleinigkeit einen Arzt aufzusuchen, betonte aber die Bedeutung von Vorsorgeuntersuchungen.

Martin Felger, Mediziner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Diomedes, hielt genossenschaftliche medizinische Versorgungszentren (MVZ) für einen gangbaren Weg, um die ärztliche Versorgung auf dem Land langfristig zu sichern.

Anstelle anonymer Investoren sollten künftig Ärzte, Kommunen und Krankenhäuser in genossenschaftlichen MVZs gemeinsam Verantwortung übernehmen. Diese hätten im Idealfall nicht die Gewinnmaximierung im Sinn, sondern das Gemeinwohl: "Was erwirtschaftet wird, bleibt in der Genossenschaft."

Für junge Mediziner seien das attraktive Arbeitgeber, so Felder. Schließen würden sie eine sichere Anstellung bieten, dazu flexible Arbeitszeiten und die Arbeit im Team.

Angestellte, die hauptsächlich für Verwaltungsaufgaben zuständig seien, sollen die angestellten Ärzte entlasten. Das könnte mehr Zeit für deren eigentliche Aufgabe schaffen: Nämlich die Versorgung der Menschen. Jenes Modell finde bereits in vielen Regionen Baden-Württembergs Anwendung – Tendenz steigend.