Rauenberg. (tt) Die Sanierung und Umgestaltung der Schönbornstraße in Rauenberg wirft ihre Schatten voraus: Die Arbeiten für die Kanalsanierung im ersten Bauabschnitt beginnen: "Am Montag beginnt die Sanierung des Mischwasserkanals im Inliner-Verfahren im ersten Bauabschnitt zwischen der Wieslocher Straße und der Schönbornstraße 10a", berichtet Zielbauer.

Lange dauern wird die Sanierung in geschlossener Bauweise – also ohne Baugrube – nicht: Die Hauptarbeiten sollen bereits am Montagabend abgeschlossen sein. Anschließend werden Arbeiten an den Anschlüssen vorgenommen und die Einlaufschächte saniert. "Eine Sperrung der Schönbornstraße ist dafür nicht nötig, die Arbeiten werden kaum auffallen", so Zielbauer.

Am 31. Juli wird im Gemeinderat der Auftrag für den Straßenbau und die Trinkwasserleitungen vergeben. Jürgen Zielbauer vom Bauamt der Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten dann Ende August beginnen können.