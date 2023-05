Rauenberg. (GW) Rund 15 Helfer konnte der Naturschutzbund (Nabu) Wiesloch motivieren, um den historischen Weinberg in Rauenberg auf Vordermann zu bringen. Der Nabu Wiesloch führt dort das Jahr über drei Arbeitseinsätze durch, bei denen vor allem die Böschungen und Terrassen gemäht werden.

Unter der Leitung von Brigitta Martens-Aly wurde am unteren Hang, an den mit Reben bestockten Flächen begonnen. "Die Terrassen wurden mit einem Balkenmäher und die Böschungen mit der Handsense gemäht. Wir haben jetzt die ersten sechs von insgesamt 18 Terrassen gemacht, sodass bei den weiteren zwei Arbeitseinsätzen jede der Terrassen ein Mal an der Reihe ist. Nach dem Mähen wird das Gras auf einem Haufen gesammelt, damit magert der Boden aus und es gibt mehr Blühpflanzen": Wenn weniger der verschiedenen Nährstoffe im Untergrund vorhanden seien, siedelten sich die unterschiedlichsten Spezialisten an, genügsam und kaum miteinander konkurrierend, während auf fetten Böden oft eine Art alles überwuchere – das Gegenteil von Vielfalt, so Martens-Aly.

Das Sammeln der Mahd hat noch einen weiteren Vorteil: In den Grashaufen halten sich Tiere wie Eidechsen, Igel und Schlingnattern gerne auf, damit wurde dort ein weiteres Habitat zur Verfügung gestellt. Beheimatet im historischen Weinberg ist weiterhin die Mauswicke: Die steht auf der Roten Liste der bedrohten Arten und ist nur an wenigen Standorten im Südwesten zu finden. Das Landesumweltamt prüft daher regelmäßig, ob die Pflanze weiter gedeiht.

Mit von der Partie bei der Aktion war dieses Mal auch die Umweltschutzbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg, Mühlhausen und Malsch, Jaqueline Geiger. Sie will sich in Zukunft verstärkt im historischen Weinberg einbringen und hat schon die ein oder andere Idee.