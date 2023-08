Von Felix Hüll

Eppelheim. Was hat Corona mit Kochen zu tun? Urlaubszeit, unbeschwert sein, genießen – für 14 Teilnehmer der RNZ-Sommertour in der Eppelheimer Kochschule von Bernhard Schädlich eröffnete sich am Freitagabend die Gelegenheit, die Woche bei einem gemeinsam hergestellten Vier-Gänge-Menü ausklingen zu lassen, angeleitet und betreut von Inhaber Schädlich und Kochlehrer Jakob Halamoda. In so einer Wohlfühlatmosphäre will doch kein Mensch an die Pandemie zurückdenken. Und doch reichen deren Auswirkungen selbst hier bis in den Feriensommer.

Denn es war großes Glück, überhaupt dieses Jahr wieder eine kulinarische Sommertour anbieten zu können. "Ich habe bis zu 70 Prozent mehr Gäste als vor Corona", berichtet Kochschulchef Schädlich. Für die Saison September bis Mai ist er bereits so gut belegt, dass er es sozusagen gerade noch geschafft hat, 14 RNZ-Abonnenten für einen gemeinsamen Sommertour-Kochabend einzuplanen.

Fotogalerie: RNZ-Sommertour zur Kochschule in Eppelheim Previous Next Unsere Leserinnen und Leser belegten einen Kochkurs bei der Eppelheimer Kochschule "Cookst du".

Corona hatte zu mehr Homeoffice-Arbeit geführt. Seit Unternehmen wieder ihre Mitarbeiter zurück in die Firmen bitten, entsteht in vielen Branchen der Wunsch danach, die Teams wieder mehr mit Gemeinsamkeitserlebnissen zusammenzuführen – und das gerne außerhalb der Büros und Werkstatträume. Das gemeinsame Erfolgserlebnis, aus frischen Zutaten mit eigener Hände Arbeit gemeinsam ein Genusserlebnis geschaffen zu haben, an dem danach alle Anteil haben – das verbindet.

Genau dieses Erlebnis vollzog sich nun für die RNZ-Leser, die nach einem Aperitif in vier Gruppen aufgeteilt mit den Rezepten für das geplante Menü vertraut gemacht wurden. Auf den Sommersalat mit Wassermelone, Minze und Kichererbsen folgte Tomatenessenz mit geflämmter Avocado, als Hauptgang Entrecôte – ein Steak aus dem Zwischenrippenstück – vom Kalb am Stück gegrillt mit Thymian-Jus, Rosmarinkartoffeln und Blumenkohl. Als Nachtisch vorgesehen war gegrillte Garten-Cantaloupe-Melone mit Tonkabohneneis, Keks-Crumble und Limette.

Kochlehrer Jakob Halamoda, der Erfahrung an der Hotelfachschule Heidelberg und in einem Münchener Zwei-Sterne-Lokal mitbringt, wechselte im Folgenden von Kochinsel zu Kochinsel. Aufgeteilt in Gruppen bereiteten die RNZ-Leser in ihren roten Kochschürzen Zutaten vor.

Manfred Ehret etwa gab einen Einblick: "Ich schneide hier die Melone in Scheiben. Der Koch sagte mir, wie dick die Scheiben sein sollen, und jetzt mach ich’s." Wie durch Butter gleitet die Schneide des scharfen Küchenmessers durch die Melonenrinde, während Uli Rockert von Koch Halamoda dafür gelobt wird, wie erfahren er dem Entrecôte die Sehnen entfernt. Das Präparieren von Salat, kalter Suppe und mit gerade mal eineinhalb Tonkabohnen aromatisierten Eis-Nachtisches erfordert eine gewisse Zeit, sodass lediglich am Getränkeverbrauch anhand der Flaschenanzahl – vorwiegend Wasser – auffiel, wie wie Zeit in der besonders schwülen Luft vom Freitagabend bereits vergangen war. Besonders heiß wurde es vor dem Weber-Grill, auf dem erst das Fleisch und dann die Melonen aufgelegt wurden. An der Anrichte kamen die Speisen auf die bereitgestellten Teller. Im Fachsimpeln über die Erlebnisse an den Kochinseln klang beim Schmausen dieser Abend aus.

> Entrecôte am Stück gegrillt: Zutaten für zehn Personen: 1,6 Kilo Entrecôte, grob gemahlener/geschroteter bunter Pfeffer, Senf, Olivenöl, zehn Knoblauchzehen, Rosmarin, Thymian. Das Entrecôte trocken tupfen, von Sehnen befreien. Mit dem Pfeffer, Senf und dem Olivenöl bestreichen. Auf einem heißen Grill rund herum scharf anbraten (Foto: Hüll). Mit dem Knoblauch und den Kräutern belegen und im Grill (oder Umluftofen bei etwa 85 bis 90 Grad Celsius) auf etwa 54 Grad Kerntemperatur fertig garen. Aufschneiden und mit etwas frischem Pfeffer und Salz fein bestreuen. Mit den Beilagen servieren. Bei der Sommertour gab es dazu Thymian-Jus mit in Weißwein abgelöschten Schalotten im Kalbsfond, Rosmarinkartoffeln und gekochten Blumenkohlröschen. fhs