Region Heidelberg. (bmi/luw) Die Region putzt sich heraus: Gleich in mehreren Kommunen rund um Heidelberg wird am Wochenende gemeinschaftlich für mehr Sauberkeit gesorgt. Davon abgesehen sind am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März, Konzerte, Vernissagen, Demonstrationen, Wettkämpfe und vieles mehr geboten.

Bammental

> Eine Ausstellungseröffnung gibt es am Samstag im Familienzentrum zu erleben. Die Bilderschau "Sonne im Herzen und Farben im Kopf" in der Reihe "Kunst im Treppenhaus" wird um 11 Uhr vorgestellt und umfasst die Werke der Bammentaler Malerinnen Liz Korvacs und Jessica Meyer.

> Sein Frühlingsfest begeht der Kindergarten "Kleine Helden" am Sonntag am Vertusplatz 2. Los geht es gegen 14.30 Uhr im Anschluss an den Sommertagszug (vgl. Seite 4), für 16 Uhr ist ein Singkreis der Kinder geplant.

Dossenheim

> Ihre Ausstellungseröffnung feiert Agnes Kopf am Sonntag in der Museumsscheuer, Rathausstraße 47. Unter dem Titel "Traumgewebt" stellt die Ziegelhäuserin um 11 Uhr ihre Acrylmalerei vor.

Eppelheim

> Den Tag der offenen Töpferei greift auch Keramikmeisterin Nicole Wessels auf. Am Samstag und Sonntag lädt sie zu einem Blick hinter die Kulissen und in ihren Brennofen ein. In ihrer Werkstatt in der Humboldtstraße 9 entstehen Skulpturen, Baukeramik und mehr. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

> "Frauen für Frieden" lautet der Titel der Vortragsveranstaltung, zu der die Ahmadiyya Muslim-Gemeinde am Samstag ausschließlich Frauen einlädt. Im Gebetszentrum in der Wernher-von-Braun-Straße 2a geht es um 15.30 Uhr mit einem Empfang der Gäste los, um 16 Uhr folgt die Begrüßung, ehe ein Vortrag beginnt und an den sich ab 17 Uhr die Eröffnung eines Buffets anschließt. Eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse lajna.eppelheim@gmail.com ist erwünscht.

> Die Eppelheimer Putzwoche endet am Samstag mit einer Abschlussveranstaltung. Diese steigt um 11 Uhr auf dem Rathausvorplatz. Hier werden unter allen Teilnehmern Einzel- und Gruppengewinne verlost.

> "Klassik trifft Tango" heißt es am Sonntag bei den Eppelheimer Kirchengemeinden. Bei "Musik in der Josephskirche" gibt es um 17 Uhr ein Konzert für Querflöte und Gitarre mit Dante Montoya und Maximilian Mangold zu hören. Der Eintritt ist frei.

> Eine Hochzeitsmesse ist am Sonntag in der Rudolf-Wild-Halle geboten. Unter dem Motto "Mein schönster Tag" präsentieren sich 48 Aussteller der Branche angehenden Brautpaaren, etwa Trauredner, Juweliere oder Sänger.

> Zum Tag der offenen Tür lädt die Musikschule Schwetzingen am Sonntag erstmals in ihre Räume in der Mannheimer Straße 29 ein. Ab 14.30 Uhr können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Anleitung von Lehrkräften an Instrumenten wie Flöten, Harfe, Klavier oder Schlagzeug ausprobieren.

Heiligkreuzsteinach

> Zum Jahreskonzert unter dem Motto "Lieblingsstücke" lädt der Musikverein Trachtenkapelle am Samstag ein. Ab 19 Uhr werden in der Steinachtalhalle unter Leitung des Dirigenten Stephan Schmitz neu gemischte Lieblingsstücke der Musiker dargeboten. Karten gibt es an der Abendkasse.

Leimen

> Eine Putzparty gibt es zum Abschluss der Leimener Putzwoche am Samstag vor dem neuen Rathaus. Von dort aus geht es ab 10 Uhr noch mal auf Aufräumrunden durch die Stadt, ehe um 13 Uhr ein Imbiss im Ratssaal auf die Helfer wartet. Hilfsmittel werden von der Stadt und der Lokalen Agenda gestellt.

> Oberbürgermeisterkandidatin Claudia Felden lädt am Samstag zum Rundgang in Gauangelloch ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Gauangellocher Rathaus.

> Musik in der Mauritiuskirche gibt es am Sonntag um 18 Uhr zu hören. Am Concerto von Rheinberger beteiligen sich Arne Müller (Violine) Felix Schönfeld (Violoncello) und Michael A. Müller (Orgel). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

> Zum Hof-Ostermarkt lädt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) an diesem Sonntag ein. Die 29. Ausgabe findet in der Begegnungsstätte in der Turmgasse 7 bis 9 statt. Von 11 bis 17 Uhr sind hier unter anderem Dekorationen und Ostergestecke, Geschenke, Basteleien und Leckereien zu finden.

> Ein Zeichen setzen für Offenheit, Respekt und Solidarität möchte das Leimener Bündnis für Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt am Sonntag. Es lädt unter dem Motto "Leimen bleibt bunt" zu einer Demonstration für Menschenrechte und Vielfalt in der Stadt ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Freibad in der Tinqueux-Allee 1a. Über Weidweg, "Im Kreuzgewann", Bürgermeister-Weidemaier-, St. Ilgener und Rathausstraße geht es über die Turmgasse zum Georgiplatz. Dort ist die Abschlusskundgebung.

> Brasilianische Musik gibt es am Sonntag um 16.15 Uhr im Rosensaal des Bürgerhauses zu hören. Hier findet das Abschlusskonzert einer von der Musikschule Leimen und dessen Landesverband organisierten Fortbildung für Gitarre, Percussion und Gesang statt. Der Eintritt bei "Samba, Bossa Nova & Co." ist frei.

Mauer

> Ein humorvolles Theaterstück mit ernsthaftem Hintergrund gibt es am Sonntag um 15 Uhr in der Sport- und Kulturhalle zu sehen. Das Seniorentheater "Roßdörfer Spätlese" bringt dem Publikum aktuelle Betrugsmaschen nahe: Schockanrufe, falsche Polizeibeamte oder Geldforderungen per Whatsapp. Auch ein Infostand wird aufgebaut. Neben der Polizei organisiert die Gemeinde den Seniorennachmittag von 14.30 bis 18 Uhr

Meckesheim

> Zu einem Tag der offenen Töpferei lädt David Anthony in seine "TonArt Werkstatt&Galerie", Hauptstraße 72 in Mönchzell, am Samstag und Sonntag ein. Zusätzlich stellen Hermann Proissl und Heinz Braun aus Wiesenbach ihre Fotografien zu "Baum- und Wasserwelten" in der Galerie aus. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Neckargemünd

> Afrikanische Weltmusik von Adjiri Odametey gibt es am Samstag im Alten E-Werk zu hören. Er zählt laut Konzertankündigung des Kulturvereins zu den "beeindruckendsten Vertretern afrikanischer Musik unserer Tage". Markenzeichen des ghanaischen Singer-Songwriter und Multi-Instrumentalisten ist seine warme, erdige Stimme. Er nutzt selten gehörte afrikanische Instrumente wie etwa die afrikanische Harfe Kora oder die Daumenklaviere Mbira und Kalimba. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es unter www.neckargemuend-shop.de sowie in der Tourist-Information; Reservierungen sind auch unter Telefon 06223/488024 möglich.

> Der Stadtputztag findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr statt. Freiwillige sind dazu aufgerufen, im Stadtgebiet Abfall aufzusammeln. Greifer, Müllsäcke und mehr werden unter anderem im Dreikreuzweg 100, in der Schützenhausstraße 2 und auf dem Marktplatz in der Altstadt verteilt. Weitere Informationen im Internet unter www.neckargemuend.de

> Jagdmusik, Naturklänge und große Romantik gibt es am Sonntag in der Arche zu hören. Im ökumenischen Kirchenzentrum um 18 Uhr steigt in der Reihe "Klangraum Arche" ein Konzert mit Musik für Horn und Klavier, gespielt von Thomas Mittler und Nanami Yamane. Der Eintritt ist frei.

> Pop und Poesie sind am Sonntag um 9.30 Uhr in der St. Ulrichskirche geboten. Hier tritt der Chor "Sound’n’Pepper" auf und gestaltet mit der evangelischen Markusgemeinde "einen Gottesdienst mit stimmigen und ganz unüblichen Kirchenliedern".

> Eine Führung auf dem Hochwasserpfad findet erstmals dieses Jahr am Sonntag um 11 Uhr statt. Armin Fenner vom Kulturverein berichtet etwa zwei Stunden lang über Extremhochwasser und seine Ursachen, Auswirkungen auf Mensch und Natur und Schutzmaßnahmen. Treffpunkt ist am Hanfmarkt.

> Gemeinsames Zeichnen im Museum wird am Sonntag im Museum des Alten Rathauses geboten. Dort sind die "Urban Sketchers Heidelberg" ab 13 Uhr präsent, zeichnen und geben Tipps.

Neckarsteinach

> Zur Aktion "Saubere Landschaft" ruft die Stadt am Samstag in der Kernstadt und ihren Ortsteilen auf. Einen Beitrag zum Umweltschutz erbringen können Helfer ab 9 Uhr, Treffpunkte sind für die Stadtmitte am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in der Neckarstraße, für Neckarsteinach-Nord am Sportplatz an der Schönauer Straße und für den Osten am Spielplatz Darsberger Straße. Müllsäcke, -zangen und weitere Utensilien werden bereitgestellt. Der gesammelte Müll wird im Bauhof abgegeben, wo sich die Helfer nach Ende der Sammlung gemeinsam stärken.

> Die Ausstellung "bar acquarium" mit Malerei von Peter Lahr wird am Sonntag um 11 Uhr im Rathaus eröffnet. Nach Begrüßung durch Bürgermeister Herold Pfeifer führt Stefan Müller vom Stadtmuseum Mosbach in die Werke ein. Sopranistin Sarah Sprenger singt.

> Zum Taizé–Gebet lädt die katholische Kirchengemeinde am Sonntag in die Herz-Jesu-Kirche ein. Beginn der "Auszeit aus dem Alltag" ist um 19 Uhr.

Nußloch

> Ein Reitturnier findet ab dem heutigen Freitag in der Reithalle statt. An diesem Wochenende stehen bei der Veranstaltung des Reit-, Fahr- und Pferdezuchtvereins die Springprüfungen bis Klasse M an. Am Samstag finden von 9 bis 19 Uhr Wettkämpfe statt, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. In der nächsten Woche wird das Turnier von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17 März, mit Dressurprüfungen fortgesetzt.

> Die Nußlocher Mahlzeit findet am Sonntag um 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Hauptstraße 99 statt. Bei der diakonischen Sozialinitiative der Kirchengemeinde gibt es ein kostenloses Mittagessen – für Menschen mit kleinem Geldbeutel sowie für alle, die gerne in Gemeinschaft essen und reden.

> "Musik zum Sehen, Hören, und Fühlen" gibt es am Sonntag in der evangelischen Kirche. In der Reihe der Nußlocher Konzerte an der Rensch-Orgel präsentieren Detlev Helmer und Uwe Dittes etwa den "Zyklus der Elemente" und Werke von Boellmann bis Bach. Geboten werden bei freiem Eintritt auch Schlagzeugklänge und Videosequenzen, Spenden sind erbeten.

Sandhausen

> Die SAP Sinfonietta tritt am Samstag ab 19.30 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche auf. Los geht es mit der Interpretation des Werks "Prayer for the Ukraine" von Valentin Silvestrov, zudem werden Stücke von Reinhold Glière und Wassili Kalinnikow dargeboten. Als Solistin tritt Nora von Marschall an der Harfe auf, Dirigent ist Alexander Beer. Der Eintritt ist frei. Bereits am heutigen Freitag ist das gleiche Konzert ab 19.30 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias in Mannheim-Feudenheim zu hören.

> Ein Hundesportwettkampf findet am Samstag von 9.30 bis etwa 16 Uhr im Sandhäuser Wald rund um den "Kohlbuckel" statt. Der Verein der Hundefreunde trägt hier das Finale der "Speed Hunter Winterserie" in mehreren Disziplinen und Rennen aus. Zuschauer sind etwa am Naturkindergarten oder Schützenhaus willkommen.

> Einen Heimat- und Kulturabend veranstaltet der Verkehrs- und Heimatverein am Sonntag in der ehemaligen Synagoge. Hier gibt es Wissenswertes zu erfahren über die Sandhäuser Johann Baptist Brettle und Ludwig Marx sowie Anekdoten über die Schneidmühle.

Spechbach

> Ein Ostermarkt findet am Sonntag im Bürgersaal des Rathauses statt. Von 11 bis 17 Uhr ist hier die Ausstellung von Hobbykünstlern zu besuchen, und es gibt außerdem einen Bücherbasar. Veranstalter sind die Gemeinde und der Förderverein Specht.

Wiesenbach

> Eine Vernissage findet am Samstag in der Alten Ziegelei statt. Ab 16 Uhr wird die Ausstellung "Vielschichtig" von Claus Hartmann und Monika Lehner eröffnet; Bis zum 7. April sind Acrylbilder, Holzreliefs und grafische Zeichnungen zu sehen.

> Ein Erzählcafé mit Kaffee und Kuchen steigt am Sonntag im Heimatmuseum. Dieses ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet.