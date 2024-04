Von Konrad Bülow

Walldorf/Heidelberg. Erst soll er einen schlafenden Mitbewohner in einer Walldorfer Obdachlosenunterkunft geschlagen und ihn dann mit einem Messer getötet haben, angeblich wegen einer vermeintlichen Ruhestörung: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat nun am Landgericht Heidelberg der Prozess gegen einen zum Tatzeitpunkt im Oktober 40-Jährigen begonnen. Er soll unter einer psychischen Erkrankung leiden, die Staatsanwaltschaft strebt deshalb seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Dass der Prozess hinter verschlossenen Türen stattfindet, hatte Verteidiger Oliver Brinkmann beantragt, der vermeiden wollte, dass Details über die Krankengeschichte seines Mandanten öffentlich besprochen werden. Die Strafkammer um Richter Jochen Herkle gab dem statt.

Noch vor der Verlesung der Anklage fasste das Gericht den Beschluss, die Pressevertreter und mehrere Zuschauer auszuschließen. Mit den Prozessbeteiligten blieben noch zwei uniformierte Polizisten im Raum, außerdem eine Praktikantin der Staatsanwältin, zu Ausbildungszwecken.

Der Angeklagte hatte schon eine ganze Weile vor dem angesetzten Beginn der Verhandlung Platz genommen, bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover. Als ihn sein Verteidiger ansprach, antwortete er mit leiser Stimme. Seine Hände hatte er unter dem Tisch verborgen, die Handschellen wurden erst sichtbar, als die Richter hereinkamen und sich die Prozessbeteiligten und Besuchenden erhoben.

Der Beschuldigte teilte sich mit dem 63-Jährigen Opfer zur Zeit der Tat ein zweistöckiges Reihenmittelhaus in Walldorf, wie die Staatsanwaltschaft zuvor mitgeteilt hatte. In der Nacht auf den 7. Oktober vergangenen Jahres, um etwa 3 Uhr, soll der Beschuldigte den im Bett liegenden Mann zunächst mit Schlägen gegen den Kopf angegriffen und dann mit einem Messer wiederholt auf dessen Körper eingestochen haben. Da der 63-Jährige zur Tatzeit schlief, habe er einen körperlichen Angriff weder vorhersehen, noch sich dagegen zur Wehr setzen können.

Bekannt geworden war die Tat demnach erst am 10. Oktober, als sich ein Techniker wegen notwendiger Wartungsarbeiten in das Gebäude begeben hatte und ihm beim Betreten des Hauses ein stechender Geruch in die Nase gestiegen war. Bei der Überprüfung der Räumlichkeiten durch Mitarbeiterinnen der Stadt Walldorf und die von ihnen informierte Polizei sei der Leichnam des Getöteten aufgefunden worden.

Anlass der Gewalttat soll eine vermeintliche Ruhestörung durch das Tatopfer gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte: "Im Rahmen der Ermittlungen ließ sich allerdings nicht klären, ob Auslöser der Tat eine reale Ruhestörung war oder sich der Beschuldigte eine solche lediglich eingebildet hatte." Die Staatsanwaltschaft Heidelberg gehe davon aus, dass zur Tatzeit seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben war.

Noch am 10. Oktober sei infolge intensiver Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Heidelberg der Tatverdacht auf den Angeklagten gefallen, am selben Tag sei er festgenommen worden. Danach befand er sich zunächst in Untersuchungshaft, nach etwa zwei Wochen sei die Umwandlung des Haftbefehls in einen Unterbringungsbefehl erfolgt, der 40-Jährige wurde daraufhin in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Im Januar, nach Abschluss der Ermittlungen, beantragte die Staatsanwaltschaft dann die Unterbringung im Sicherungsverfahren, über die nun zu verhandeln ist. Der Vorwurf lautet auf Mord.

Die Strafkammer hat bis einschließlich 19. April zur Beweisaufnahme drei weitere Verhandlungstage angesetzt, es sind 18 Zeugen und zwei Sachverständige geladen worden. Der Ausschluss der Öffentlichkeit gilt auf Antrag des Verteidigers bis nach dem üblichen letzten Wort des Angeklagten. Danach soll die Öffentlichkeit wieder zugelassen werden.

Bereits im März hatte das Landgericht Heidelberg die Öffentlichkeit beim Sicherungsverfahren gegen den 34-Jährigen ausgeschlossen, der im September 2023 in einem Geschäft in der Wieslocher Fußgängerzone eine junge Frau erstach. Die Strafkammer entschied in jenem Fall auf Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, ähnlich wie sie die Staatsanwaltschaft im aktuellen Fall beantragt hat.

Update: Dienstag, 9. April 2024, 19.17 Uhr

Mutmaßlicher Mörder soll in "Sicherungsverfahren" untergebracht werden

Walldorf/Heidelberg. (RNZ/rl) Die Staatsanwaltschaft Heidelberg will den mutmaßlichen Mörder eines 63-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen. Der zur Tatzeit 40-Jährige soll sein Opfer am frühen Morgen des 7. Oktober 2023 in Walldorf getötet haben soll.

Bekannt geworden war die Tat erst am 10. Oktober, als ein Techniker für Wartungsarbeiten ins Gebäude kam und dort einen stechenden Geruch bemerkte. Die verständigte Polizei entdeckte später die Leiche des 63-Jährigen.

Der Beschuldigte hatte sich mit dem Tatopfer ein zweistöckiges Reihenmittelhaus in Walldorf geteilt. Am frühen Morgen des 7. Oktober soll er seinen schlafenden Mitbewohner zunächst gegen den Kopf geschlagen und dann mehrmals mit einem Messer wiederholt auf den völlig überraschten Mann eingestochen haben.

Anlass der Gewalttat war, dass der sich der 40-Jährige von seinem Mitbewohner in seiner Ruhe gestört sah. Die Ermittlungen konnten jedoch nicht klären, ob es wirklich eine Ruhestörung gab oder sich der 40-Jährige diese lediglich eingebildet hatte.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg geht davon aus, dass der Beschuldigte unter einer psychischen Erkrankung leidet und zur Tatzeit jedenfalls seine Steuerungsfähigkeit aufgehoben war.

Er befand sich seit seiner Festnahme am 10. Oktober 2023 zunächst in Untersuchungshaft. Nach etwa zwei Wochen erfolgte eine Umwandlung des Haftbefehls in einen Unterbringungsbefehl, mit der Folge, dass der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt wurde.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Heidelberg hat nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens im Sicherungsverfahren und die Anberaumung der Verhandlungstermine zu entscheiden.

Update: Freitag, 16. Februar 2024, 14.30 Uhr

40-Jähriger soll Mitbewohner getötet haben

Weil er seine Nachtruhe gestört hatte, musste ein 63-Jähriger am Samstagmorgen sterben. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Walldorf. (pol/mün) In der Nacht zu vergangenem Samstag soll ein 63 Jahre alter Mann von seinem Mitbewohner getötet worden sein. Grund dafür sei gewesen, dass sich der mutmaßliche Täter in seiner Nachtruhe gestört fühlte. Der 40-jährige Tatverdächtige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag mit.

Die Tat soll sich in der Wohnung der beiden Männer in Walldorf gegen drei Uhr ereignet haben. Der 63-Jährige soll mit seiner Ruhestörung den 40-Jährigen "zu seiner Tat bewegt haben", schreiben die Behörden. Daraufhin habe der 40-Jährige den Mann zunächst mit Schlägen im Bett attackiert und im Anschluss mit mehreren Messerstichen getötet.

Erst am Dienstag wurde die Tat bekannt. Nachbarn hätten die Polizei gerufen, heißt es. Danach habe sich der Verdacht gegen den 40-jährigen Mitbewohner erhärtet.

Das Amtsgericht Heidelberg erließ Haftbefehl, der 40-Jährige kam in Untersuchungshaft.