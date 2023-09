Von Georg Wipfler

Malschenberg. Vier Tage lang herrscht beim Portugieserfest in Malschenberg Frohsinn und Heiterkeit. Am unteren Ortseingang bauen in den Tagen zuvor viele fleißige Helferhände das Weindorf auf. Mit dabei sind die Handballer vom TSV, die Sportschützen, Musikverein und die Brunnenbergschule. Ergänzt wird das Weindorf durch einen Vergnügungspark mit einigen Ständen.

Im Weindorf wird auch immer die Portugieserkönigin inthronisiert. Damit bringt Malschenberg seine lange Weinbautradition zum Ausdruck. Heute muss man die Rotweinrebe in den Wingerten suchen, aber früher war Malschenberg für seinen Portugieser über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. So steht er heute noch für Malschenberger Gastlichkeit und Herzlichkeit, die auf dem Portugieserfest gepflegt wird.

Dass der Wein nicht verdirbt, wünschten sich Mundschenk Thomas Müller und Perkeo Jürgen Keilbach (v.li.). Foto: GW

Los ging es am Freitagabend mit dem Portugieserrock. Der TSV und die Brunnenbergschule hatten ihre Stände geöffnet, die Cover-Band "Fate" spielte fetzig auf und viele Besucher kamen, um den Auftakt zu dem Fest der Feste würdig zu feiern. Bei bestem Sommerwetter konnte dann der Samstag starten. Dazu trafen sich in der Ortsmitte die Honoratioren der Gemeinde mit Musikverein, Rotem Kreuz und Feuerwehr. In einem kleinen Umzug wurden die amtierende und die neue Portugieserkönigin von zu Hause abgeholt.

Pünktlich um 17 Uhr traf der Zug dann nach dem Gang durch Malschenbergs Straßen im Weindorf ein, das bereits für die Besucher die Pforten geöffnet hatte. Unter der Leitung von Rainer Schäfer und Rüdiger Knopf spielten die Trachtenkapelle Malschenberg nach einer Runde durch das Weindorf auf.

Malschenbergs Ortsvorsteher Ludwig Schäffner war es vorbehalten, die Besucher zu begrüßen. Er wies auf das vielfältige Angebot der Vereine im Bereich der Verpflegung, aber auch auf den Stellenwert des Portugieserfestes für Malschenberg hin. "Das Weindorf ist in den nächsten Tagen der Mittelpunkt Malschenbergs. Hier treffen sich alle, um bei schönen Gesprächen und einem Glas Wein ein paar frohe Stunden zu verbringen", so Malschenbergs Ortsvorsteher.

Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel meinte, dass auf dem Portugieserfest neben Sonne auch gute Laune getankt werden kann. Mit etwas Wehmut verabschiedete sich die amtierende Portugieserkönigin Anna-Lisa Müller, die bisher noch in Doppelfunktion das Amt der Kurpfälzer Weinprinzessin ausübte. "Es war schön, mit euch zusammen zu sein, es hat Spaß gemacht und viele Freundschaften hat es auch gebracht", rief sie ihrem Weinvolk zu und erhob letztmals mit Schwung das Glas zu einem letzten Prosit.

Ein großer Festzug holte die Portugieserhoheiten ab. Foto: GW

Danach wurde die Krone der neuen Portugieserkönigin Gina I. aus dem Hause Keilbach überreicht. Diese begrüßte die Gäste im Weindorf gebührend und lud alle zum Mitfeiern ein. Bei der Krönungszeremonie zu Gast waren auch die Kurpfälzer Weinhoheiten Jennifer Menrath und Natascha Dorobek.

Perkeo Jürgen Keilbach und sein Mundschenk Thomas Müller richteten anschließend das Wort an die Besucher. "Gott hat nicht gewollt, dass der Wein verderben soll, drum hat er uns auch den Durst gegeben", so der Appell der beiden an das Publikum, reichlich zu trinken, ganz in Manier des Perkeo. Die Sängerinnen und Sänger vom Chor "Klangfarben" unter der Leitung von Frank Reinbold erfreuten mit ihren Liedvorträgen die Besucher des Weindorfes. Leider traten sie etwas abseits des Geschehens auf, sodass sie nicht von allen zu hören waren. Zu einer Premiere kam es dann mit den Line-Dancern vom TSV: Diese Tanzformation hatte zur Eröffnung des Portugieserfestes ihren ersten Auftritt überhaupt – und unter der Leitung von Verena Simon gewannen sie gleich auf Anhieb die Herzen des Publikums.

Anschließend nahmen die Feierlichkeiten ihren Lauf. Auch am Sonntag kamen bei herrlichem Sonnenschein viele Besucherinnen und Besucher in das Weindorf am Fuße des Letzenbergs, um zusammen zu feiern, die Malschenberger Gastfreundschaft zu genießen oder einfach nur mit Freunden einen kleinen Schwatz zu halten. Viel Abwechslung bot nicht nur der Rummel, sondern auch das vielfältige Angebot an Speisen und Getränken durch die Vereine.

Der heutige Montag startet um 11 Uhr mit dem Schlachtfest und dem Mittagessen bei den Vereinen, anschließend ist bei Kaffee und Kuchen sowie bei einem schönen Glas Wein Gemütlichkeit im Weindorf angesagt. Den krönenden Abschluss des Portugieserfests bildet dann gegen 21.30 Uhr das große Feuerwerk auf dem Festplatz.