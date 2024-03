Leimen. (cm) Welche Frage haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, an die Oberbürgermeister-Kandidaten? Der "Treffpunkt Leimen" ist eines der großen Themen im aktuellen OB-Wahlkampf. Aber längst nicht das einzige.

Was würden Sie gerne von Holger Karl, Claudia Felden und John Ehret wissen? Schicken Sie uns Ihr Thema für die weitere Berichterstattung per E-Mail an region-heidelberg@rnz.de