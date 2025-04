Nußloch/Leimen. (luw) Zu Staus im Berufsverkehr ist es sowohl am Montag als auch am Dienstag auf der Bundesstraße B3 zwischen Leimen und Wiesloch gekommen. Polizeisprecher Stefan Wilhelm berichtete auf RNZ-Anfrage, dass sich am Dienstag gegen 8.15 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Heidelberg nahe der Anschlussstelle Massengasse Nußloch ein Auffahrunfall ereignet hat.

Eine 67-Jährige fuhr demnach mit ihrem Ford auf den BMW eines 39-Jährigen auf. Verletzt wurde dabei niemand. "Der BMW-Fahrer stand aber derart unter Schock, dass er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht wurde", so Wilhelm. Durch den Unfall hätten sich Fahrzeuge auf einer Länge von etwa zwei Kilometern in Richtung Wiesloch gestaut.

Von einem Stau auf der B3 bei Leimen in Richtung Wiesloch bereits am Montagmorgen berichtete ein RNZ-Leser. "Hier hat lediglich ein Pannenfahrzeug gegen 8.40 Uhr den Verkehr aufgehalten", klärte Polizeisprecher Wilhelm auf.