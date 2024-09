Von Agnieszka Dorn

Nußloch. Pünktlich um 11 Uhr ging am Nußlocher Rathaus am Donnerstag die Sirene los – allerdings wie vorab berichtet anders als in anderen Kommunen der Region. Es handelte sich dabei nämlich um eine mobile Sirene am Auto, die von Swen Hoffmann vom Gemeindevollzugsdienst und Hauptamtsleiter Christian Laier vom Auto aus bedient wurde. Die beiden fuhren mit