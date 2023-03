Nußloch. (luw) Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat schnell auf Beschwerden über mögliche Gefahren an der Steinbruch-Ausfahrt auf die Landesstraße L594 reagiert: Auf dem Abschnitt zwischen Nußloch und Wiesloch ist das Tempolimit von 100 auf 70 Kilometer pro Stunde reduziert worden. Außerdem wurde an der Ausfahrt eine Spur für Radfahrer eingezeichnet, wie Landratsamtssprecherin Susanne Uhrig auf Anfrage sagte.

Wie berichtet hatte sich auch Bürgermeister Joachim Förster eingeschaltet: Er hatte die Behörde gebeten, sich die Stelle "auch im Hinblick auf die Zukunft näher anzuschauen". Hintergrund ist die Stilllegung der Materialseilbahn, die bisher Kalkstein vom Steinbruch nach Leimen ins Zementwerk von "Heidelberg Materials" transportiert hatte. Künftig – beginnend wohl noch in diesem Jahr – soll eine Tochterfirma des Unternehmens weiter Kalkstein im Steinbruch abbauen, diesen jedoch mit Lastwagen abtransportieren. Wie viele Lkw dafür täglich die Ausfahrt auf die L594 nutzen werden, ist noch nicht bekannt.

Ort des Geschehens

Rathaus und Landratsamt haben also frühzeitig auf Anregungen aus der Bevölkerung reagiert und schon jetzt für mehr Sicherheit an dieser Stelle gesorgt. Ein Bürger hatte insbesondere für Radfahrer auf dem bereits bestehenden Weg Gefahren durch die schweren Lastwagen befürchtet. Ebenso war in Frage gestellt worden, ob mit 100 Kilometern pro Stunde fahrende Autofahrer auf Lkw reagieren könnten, die auf die Landesstraße abbiegen. Ob weitere Maßnahmen erforderlich sind, soll laut Uhrig eine sogenannte Verkehrstagefahrt im April zeigen.