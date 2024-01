Nußloch. (bmi) Neues Jahr, neuer Name, neue Ära: Das Racket Center heißt jetzt ZAP. "Fortan benennen wir die multifunktionale Sportanlage in den Nußlocher Wiesen als das, was sie geworden ist: ein Zentrum Aktiver Prävention (ZAP)", beschreibt Geschäftsführer Matthias Zimmermann den Wandel.

Das 1992 auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei erbaute Racket Center zwischen Nußloch und