Nußloch. (bmi) Gefahr aus der Luft: Die Gemeinde Nußloch warnt derzeit vor einem aggressiven Mäusebussard, der im angrenzenden Forst unterwegs ist.

"Im Bereich des Tannengartenwegs brüten auch in diesem Jahr wieder Mäusebussarde", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung aus dem Forstamt der Mondspritzergemeinde. Es sei in diesem Bereich bereits auch zu einer Attacke gegen einen Jogger gekommen.

So ein Verhalten dieser heimischen Raubvogelart kommt indes in der Brutzeit von Mai bis Juli immer wieder vor und ist "arttypisch und völlig normal", wie der Naturschutzbund (Nabu) erklärt – insbesondere, wenn die Jungvögel bereits geschlüpft sind.

Solange der Nachwuchs im Nest heranwächst, beschützen die Eltern die Umgebung in unmittelbarer Nähe – im Nußlocher Fall eben der an den Ortsteil Maisbach angrenzende Waldbereich. Die Bussarde fliegen dabei vorwiegend Scheinattacken, oft von hinten und zielen dabei auf den höchsten Punkt des vermeintlichen Feindes.

Daher lautet die Empfehlung der Experten und des Forstamtes, neben der Meidung des mit Warnschildern ausgewiesenen Bereichs eine Kopfbedeckung zu tragen, vor dem Angriff des Raubvogels einen Stock in die Luft zu halten und das Tempo zu drosseln. Meist werden Jogger oder Radler, seltener Spaziergänger attackiert.