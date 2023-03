Aber aktuell gehe es eben darum, bei einer ohnehin schon "extrem gestiegenen Zahl" an Kliniknotfällen bei Kindern zu helfen. "Wir handeln entgegen dem, was wir ursprünglich gelernt haben – wir tun schon illegale Dinge", sagt Goldwasser: So habe man bereits einzelne Medikamentenpackungen auf mehrere Patienten verteilt, was eigentlich verboten sei. Man ...

Von Lukas Werthenbach

Leimen. Die größte Kinderarztpraxis des Rhein-Neckar-Kreises schlägt Alarm: Antibiotika sind seit Wochen Mangelware. Das sei insbesondere für Kinder gefährlich, weil es für sie kaum Alternativen gebe, wie Dr. Ranny Goldwasser gegenüber der RNZ erklärt. Er betreibt zusammen mit Dr. Stephan Oberle eine Gemeinschaftspraxis mit Sitzen in Leimen und Schwetzingen. Die Mediziner berichten ebenso wie der Leimener Apotheker Wolfgang Müller: Einige in der Branche seien schon so verzweifelt, dass sie "am Rande der Legalität" arbeiten würden – nur mit dem Ziel, möglichst vielen kranken Kindern unter widrigsten Umständen zu helfen. Goldwasser spricht gar von einem "Notstand".

"Wir stehen massiv unter Druck", sagt der Kinderarzt. Die Verzweiflung ist ihm auch am Telefon anzuhören: "Eltern kommen zu uns in die Praxis. Sie weinen, schreien und schimpfen auf uns und fragen, warum wir Medikamente verschreiben, die nicht lieferbar sind." Täglich kommen derzeit fast 100 Kinder mit Infekten zu Goldwasser und seinen Kollegen: "Davon benötigt etwa ein Drittel Antibiotika aufgrund von schweren bakteriellen Infektionen, vor allem durch Streptokokken."

Hintergrund > Multiresistente Erreger sind Bakterien, die gegen mehrere Antibiotika widerstandsfähig geworden sind. Dies geschieht durch natürliche Mutationen im Erbgut der Bakterien. Tritt dann eine Infektion auf, lässt sich diese wesentlich schwerer behandeln. Multiresistente Bakterien entstehen vor allem durch die falsche Anwendung von Antibiotika – etwa wenn sie zu häufig oder zu kurz eingenommen oder zu niedrig dosiert werden. luw

Diese Medikamente seien momentan aber kaum oder gar nicht lieferbar, weshalb die Ärzte "ständig nach Alternativen suchen" müssten. "Und diese entsprechen nicht der optimalen Behandlung", so Goldwasser. "Wir haben schon ein Kind mit 40 Grad Fieber mit Rezept nach Hause geschickt und abends kam es mit Fieberkrämpfen auf die Intensivstation – weil die Mutter das verschriebene Medikament in keiner Apotheke bekommen hat."

In der Folge improvisiere man: Anstelle des knappen Antibiotikums Penicillin etwa weiche man auf Cephalosporine aus, was aber ein breiteres Wirkspektrum habe und daher die Bildung multiresistenter Erreger (siehe "Hintergrund") fördere. Angesichts dessen blickt Goldwasser schon jetzt mit Sorge auf die nächsten vier bis fünf Jahre, wenn sich dies nach seiner Befürchtung bemerkbar machen werde.

Aber aktuell gehe es eben darum, bei einer ohnehin schon "extrem gestiegenen Zahl" an Kliniknotfällen bei Kindern zu helfen. "Wir handeln entgegen dem, was wir ursprünglich gelernt haben – wir tun schon illegale Dinge", sagt Goldwasser: So habe man bereits einzelne Medikamentenpackungen auf mehrere Patienten verteilt, was eigentlich verboten sei. Man verschreibe Antibiotika auch in nicht empfohlenen Dosen, um bestimmte Krankheiten überhaupt zu behandeln. Dadurch würden Krankheiten wie Lungenentzündungen oder Harnwegsinfektionen plötzlich zu großen Gefahren. "Wir raten auch Menschen mit Verwandtschaft in anderen Ländern: Lasst euch bei Besuchen Medikamente von ihnen mitbringen!"

Denn wie auch Apotheker Wolfgang Müller bestätigt, ist die Lage in zahlreichen anderen Ländern entspannter: "Wir erleben ja schon einen Medikamenten-Tourismus, wo Menschen zum Beispiel aus Aachen nach Belgien oder Holland rüberfahren und sich dort mit Arzneimitteln eindecken, die es hier nicht mehr gibt." Ein Grund dafür sei, dass die dortige Pharmaindustrie noch mehr im jeweiligen Land produziere. Deutschland aber sei bei den Grundsubstanzen insbesondere von China und Indien abhängig. Noch hinzu kämen knappe Verpackungsmaterialien, die auch importiert werden müssten. "Aktuell fehlen uns 400 verschiedene Arzneimittel", so Müller: Er oder ein Mitarbeiter verbringe zurzeit täglich insgesamt eine gute Stunde damit, nur um bei Großhändlern die teils wenige Minuten kleinen Zeitfenster zu nutzen und knappe Mittel zu bestellen – bevor sie wieder ausverkauft sind. Selbst das bekannte und nicht verschreibungspflichtige Aspirin Complex sei derzeit "nicht zu bekommen", klagt Müller.

Und Kinder treffe diese allgemeine Knappheit eben besonders: "Kleine Kinder können keine Tabletten schlucken, deswegen brauchen wir für sie Säfte." Als vor Monaten bereits Fiebersäfte knapp waren, wurde in Deutschland das Gesetz geändert, das Apothekern erlaubte, diese selbst herzustellen. Bei Antibiotika sei dies aber noch nicht erlaubt. Deshalb würden sich inzwischen auch schon Apotheker auf "juristische Gratwanderungen" begeben, indem sie die Säfte eben doch selbst herstellen. Kinderarzt Goldwasser kritisiert hier die Kassenärztliche Vereinigung, die solchen Gesetzesänderungen aus Spargründen den Riegel vorschiebe. "Es zeigt sich mal wieder, dass Kinder keine Lobby haben", ärgert sich der Mediziner: "Es geht hier um die Gesundheit von Kindern, und dann wird mit höheren Kosten argumentiert."

Auch Müller fehlt das Verständnis für den Umgang mit diesem "Notstand" in der Öffentlichkeit: "Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat vor einigen Wochen gesagt, die Lage habe sich entspannt – das stimmt aber nicht."