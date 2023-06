Neckarsteinach/Hirschhorn. (fhs) Zwölf Zentimeter Fahrbahnhöhe fehlen derzeit an den offenen Baustellenabschnitten auf der Bundesstraße 37 (B 37): Zwischen dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen und Hirschhorn wird gerade die Straße gerichtet. Diese Woche geht der erste Bauabschnitt zu Ende, insgesamt sind 16 teils parallel erfolgende Baufenster vorgesehen. In dieser Zeit regelt eine Baustellenampel den Verkehr auf der B 37. Sie ist aber weiter in beiden Richtungen befahrbar.

Begonnen hatte die Landesstraßenbauverwaltung "Hessen Mobil" die Fahrbahnerneuerung bereits Ende Mai. Auftakt war an der Westrampenauffahrt von Hirschhorn in Fahrtrichtung Neckarhausen sowie an der Auffahrt in östlicher Richtung nach Eberbach. Noch bis Freitag erfolgen hier die Restmaßnahmen, ebenso auf der Strecke bis zur Kläranlage. Wenn am Freitag die Baustelleneinrichtung weiter nach Westen verlegt wird, können ab kommenden Montag, 19. Juni, im nächsten Abschnitt die acht Zentimeter dicke Asphaltbinderschicht sowie die darüber liegende rund vier Zentimeter dicke Deckschicht abgetragen und im Anschluss daran wieder neu aufgebaut werden. So geht das bis voraussichtlich Ende Juni auf dem insgesamt 2,3 Kilometer langen B 37-Abschnitt. Zu den letzten Arbeiten gehören vom 26. bis 30. Juni jene auf der Abfahrtsrampe von Neckarhausen kommend in Richtung Hirschhorn.

Die Arbeiten wurden erforderlich, weil sich laut "Hessen Mobil" bei Bohrungen "ausgeprägte Schäden" an der Asphaltbinderschicht gezeigt hatten. Diese Defekte im Straßenunterbau wirkten sich auf die Fahrbahn darüber aus. Die Maßnahmen kosten rund 1,92 Millionen Euro. Der Bund finanziert sie.