Von Meike Paul

Neckarsteinach-Darsberg. Einfach heiraten und einfach glücklich sein. Das war am Samstag im Rahmen einer emotionalen Segensfeier in und rund um die Sebastianskapelle möglich. Der Wind raschelte leise in den alten Bäumen rund um die kleine Kirche auf dem Darsberg, während auf der Wiese davor erste Gäste eintrafen. Einige schritten aufgeregt Hand in Hand über