Neckargemünd. (cm) An Tag zwei der Tunnelsperrung ist es dann doch zu einem Verkehrschaos gekommen: Während am Montag um 9 Uhr zu Beginn der siebenwöchigen Sperrung des Hollmuth-Tunnels wegen Moderinisierungsarbeiten der morgendliche Berufsverkehr schon durch war, sah dies am Dienstag völlig anders aus: Die ganze Altstadt war voller Autos. Hierdurch führt die Umleitung für die gesperrte Kernstadtumgehung.

Freie-Wähler-Stadtrat Steffen Wachert berichtete, dass in der Stoßzeit sowohl die ganze Hauptstraße in Richtung Stadttor als auch die Neckarstraße Richtung Friedensbrücke voller Autos waren. Dies lag zum einen an der Ampel am Stadttor, die in jeder Grünphase nur wenige Autos durchließ. Zum anderen war auch die Grünphase der Ampel an der großen Kreuzung für die Masse an Autos zu kurz. Wachert sprach sich dafür aus, dass zumindest der Verkehr am Stadttor manuell geregelt wird.

Polizeisprecherin Celina-Marie Petersen berichtete auf RNZ-Anfrage, dass die Beamten "im regen Austausch mit dem Straßenbauamt sind, um eine Verbesserung der Verkehrssituation zu erreichen". Es werde eine Lösung im Bereich des Stadttors in Neckargemünd gesucht, das als "Problemstelle" identifiziert worden sei.

"Verkehrslenkende Maßnahmen waren bisher nicht erforderlich und werden nur im äußersten Notfall in Betracht gezogen", so Petersen. Daher seien bisher keine Verkehrsregelungen durch die Polizei vorgesehen.

Straßenmeisterei-Chef Matthias Knörzer sagte, dass der Verkehr aufmerksam beobachtet werde. In den ersten Tagen einer Sperrung seien Staus normal. Danach finde der Verkehr meist seine Wege und Autofahrer würden ausweichen – zum Beispiel über Wiesenbach. "Wir erwarten, dass sich das beruhigt", so Knörzer.

Sollte dies nicht der Fall sein, werde man möglicherweise in die Schaltung der Ampel am Stadttor eingreifen. Hier stehe man im Austausch mit Stadt und Polizei. An der Kreuzung an der Friedensbrücke sei dies wegen der Komplexität nicht möglich. "Da würden wir nur verschlimmbessern", so Knörzer.