Neckargemünd-Dilsberg. (mbue) Wer kennt das nicht: Auf einer Wandertour "muss man mal" – und natürlich findet sich weit und breit keine Toilette. Eigentlich sind öffentliche Toiletten in der heutigen Zeit selbstverständlich. Doch ausgerechnet im Neckargemünder Stadtteil Dilsberg mit seinem beliebten Ausflugsziel namens Burgfeste brauchte es eine ganze Weile.

Bereits im Jahr 2014 startete das Projekt für die Errichtung einer entsprechenden Sanitäranlage. Bis die Möglichkeiten ausgelotet, die Besitzverhältnisse auf dem Burgbühnenareal geklärt waren und damit die Umsetzung beginnen konnte, gingen einige Jahre ins Land. Aber nun war es so weit: Die offizielle Eröffnung der öffentlichen Toiletten in Dilsberg wurde gefeiert. Untergebracht sind sie im vorderen Burgbühnenareal, neu angebrachte Hinweisschilder führen Suchende zum Ziel.

Zur Eröffnung fanden sich bei strahlendem Sonnenschein Bürgermeister Frank Volk, Ortsvorsteher Andreas Erles, Jan Seidel als Leiter des Immobilienmanagements der Stadt Neckargemünd, das Tourismusteam mit Petra Holzer, Petra Kohl und Nadine Thiele sowie der ehemalige Ortsvorsteher Karlheinz Streib am Eingang zur Freilichtbühne ein. Ortsvorsteher Erles wusste zu berichten, dass die Tore erst knapp vor der Eröffnung fertig montiert worden waren. Petra Holzer und Petra Kohl freuten sich über die Eröffnung pünktlich zum Beginn der Wandersaison.

Den Touristen und Gästen stehen nun kostenlose Toiletten zur Verfügung. Auch die Dilsberger Gastronomie soll dadurch künftig entlastet werden. Bei der kleinen Führung durch die Toilettenanlage durften sich die Eröffnungsgäste unter Seidels fachkundiger Begleitung selbst ein Bild der Anlagen machen. Anschließend ging es weiter in die Burganlage zu Pächter Armin Erles. Zum Stand der Sanierungsarbeiten an den Burganlagen berichtete er, dass es in diesem Monat weitergehen soll.

Das wäre wichtig, denn Dilsberg ist dieses Jahr einer der Schauplätze im Themenjahr 2023 der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs. Mit dem Thema "Feuer und Wasser" steht die Macht der Elemente im Mittelpunkt und lockt mit zahlreichen Angeboten.

Info: Unter 13 Orten im Land lädt die Burgfeste Dilsberg am 3. Juni ab 14 Uhr zur Sonderführung "Wassernot auf dem Dilsberg" ein.