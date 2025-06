Von Felix Hüll

Neckargemünd-Mückenloch. Die anstehende Profanierung zweier Kirchen, also das Entweihen und Aufgeben der Gotteshäuser, zählt nicht wirklich zu den Lieblingsthemen des katholischen Pfarrers Tobias Streit. Dennoch wird er immer wieder interessiert auf die beiden in der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz anstehenden Profanierungen angesprochen: Sankt Michael in