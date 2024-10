Neckargemünd. (cm) Gleich von mehreren Diebstählen von Esskastanien und anderen Früchten berichtet der Neckargemünder Ex-Stadtrat Giuseppe Fritsch. Vor etwa zwei Wochen hatte er beobachtet, wie sich jemand auf seinem eingezäunten Grundstück in der Bahnhofstraße bewegt.

Fritsch stürzte bei der Verfolgung und verletzte sich, sodass der Dieb unerkannt flüchten konnte. Seine Beute: mehrere Kilogramm Esskastanien. Der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins und Kreisrat der FDP meldete den Vorfall bei der Polizei.

Noch immer ist er in ärztlicher Behandlung. Am Montag wurde Fritsch erneut bestohlen: Zwei Personen stahlen Äpfel von seinem Grundstück in Kleingemünd. Die Polizei sieht jedoch aktuell keinen "Schwerpunkt in Sachen Erntediebstahl", so eine Sprecherin.