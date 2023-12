Region Heidelberg. (luw/lesa) Die Region kommt zur Ruhe, die Feiertage sind "überstanden". Nun steht Silvester vor der Tür. Und weil dieser Tag auf einen Sonntag fällt, umfasst die Übersicht der RNZ zum Wochenende rund um Heidelberg diesmal drei Tage: Soweit bekannt, hat die Redaktion Veranstaltungstipps für Samstag, Sonntag und Montag, 30. und 31. Dezember sowie 1. Januar, zusammengefasst.

Eppelheim

> Im Kerzenschein erstrahlt die Christkönigskirche am Samstag zwischen 17 und 20 Uhr. Bei "Kirche im Kerzenschein" sollen im Glanz von mehr als 700 Kerzenlichtern die Feiertage in "besinnlicher und nachdenklicher Weise" nachklingen. Außerdem gibt es Texte, Installationen und Impulsgedanken zum Thema "Bitte wenden. Richtungswechsel".

Leimen

> Silvester-Yoga mit der zertifizierten Hatha-Yoga-Lehrerin Dr. Birgit Lankisch bietet die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag im Philipp-Melanchthon-Haus an. Einlass ist von 8.45 bis 9 Uhr, der Kurs dauert von 9 bis 10.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; weitere Infos gibt es auf Nachfrage per E-Mail an birgit.lankisch@web.de und unter Telefon 06222/935267.

Lobbach

> Der Neujahrsempfang der Gemeinde geht am Montag in der Wimmersbachhalle über die Bühne. Los geht’s um 17 Uhr.

Mauer

> Den Silvesterlauf veranstaltet der Turnverein Mauer (TV) in guter Tradition am Sonntag ab 14 Uhr. Start ist auf Höhe der Johann-Sebastian-Bach-Straße 21. Jogger und Walker können wahlweise sieben oder 13 Kilometer zurücklegen. Die eingenommenen Startgelder kommen dem Verein "Freunde Südafrikas" zugute.

Neckargemünd

> Mit den Dilsberger Nachtwächtern ins neue Jahr feiern können Interessenten wieder in der Silvesternacht. Der Umzug beginnt am Sonntag um 23.55 Uhr am Dilsberger Torturm. Die Trachtenkapelle des Musikvereins begleitet die Aktion.

Neckarsteinach

> Der Neujahrsempfang der Feuerwehr Neckarsteinach-Grein findet am Montag ab 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Es gibt Glühwein, Kinderpunsch und Bratwurst im Brötchen.

Schönau

> Ein Silvesterfeuerwerk veranstaltet der Schützenverein in der Nacht auf Montag. Gestartet werden die Raketen am Schützenhaus.

Wiesenbach

> Einen zentralen Festgottesdienst als Eucharistiefeier zu Jahresbeginn feiert die katholische Kirchengemeinde Neckar-Elsenz am Montag. Los geht es mit Pfarrer Tobias Streit um 18 Uhr in der St. Michael-Kirche.

Wilhelmsfeld

> Zum Todestag von José Rizal veranstalten Gemeinde und die "Knights of Rizal" am Samstag eine Gedenkfeier im Rizal-Park. Los geht’s um 14.30 Uhr.