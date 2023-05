Von Konrad Bülow

St. Leon-Rot. Ein mysteriöser Leichenfund bei St. Leon-Rot im Jahr 1986 beschäftigt Ermittler bis heute. In einer gemeinsamen Pressemitteilung bitten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg um Mithilfe in dem "Cold Case", dem ungelösten Kriminalfall.

Am 16. März 1986 fanden Spaziergänger an einer bewaldeten Böschung in unmittelbarer Nähe des Parkplatzes Bucheneck an der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn die stark verweste Leiche einer Frau. Nach den Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg war von Beginn an davon auszugehen, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen war, wie es in der aktuellen Pressemitteilung heißt.

So hat die Polizei das Gesicht der Frau rekonstruiert. Repro RNZ

Trotz intensiver Ermittlungen einer wochenlang tätigen Sonderkommission mit dem Namen Bucheneck wurde die Frau damals nicht identifiziert. Über 9000 Spuren wurden ausgewertet, wie die RNZ im Dezember 1986 schrieb. Die Polizei setzte 2000 DM Belohnung auf entscheidende Hinweise aus. Mittlerweile sind es bis zu 8000 Euro. Der entscheidende Tipp war nicht dabei.

Zum Zeitpunkt ihres Todes – möglicherweise im Frühjahr oder Herbst 1985 – sei die Unbekannte vermutlich 27 bis 33 Jahre alt gewesen, schreiben die Autoren der Pressemitteilung. Nach frühen Ermittlungen handelte es sich um eine Europäerin mit einer Körpergröße von 1,55 bis 1,65 Metern. Sie trug demnach eine bordeauxfarbene Hose und ein hellrotes T-Shirt sowie weiße Freizeitschuhe, Größe 36. Diese Schuhe konnten zu jener Zeit nur in wenigen Geschäften gekauft werden, beispielsweise beim damaligen "Sport Bredl" in Heidelberg und Sportcenter "Birkenmeier" in Weinheim, schrieb die RNZ.

Ein dünnes Lederbändchen am linken Fuß sowie einen aus gold-, silber- und bronzefarbenen Drähten geflochtenen Fingerring waren weitere Funde. Auffällig war aber vor allem eine Oberkiefer-Zahnprothese. Ein Wissenschaftler aus Kiel rekonstruierte schon damals das Gesicht der Frau, wie es zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte. In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" bat Eduard Zimmermann die Zuschauer um Unterstützung.

In den folgenden Jahren suchten Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei weiter nach Schlüsseln zur Identifikation der Leiche. An alle Dental-Labore im damaligen Bundesgebiet wurden Fotos der Zahnprothese geschickt. Eine 2009 am Institut für Rechtsmedizin der Universität Freiburg nach neuesten ...