Dazwischen dürfen sich die Besucher auf die "Jamsession" im neuen Vereinsdomizil "Billardclub" in St. Leon freuen, wenn Newcomer und gestandene Musiker auf der Bühne abrocken. Der Auftritt der "Music Monks – A Tribute to Seeed and Peter Fox" am Sonntag, 2. April, im Palatin Wiesloch dürfte ein Höhepunkt werden. Ebenso Konzerte wie mit der "Moonlight Lounge" am 20. April im Rathaus-Foyer St. Leon-Rot, mit "KJ Dallaway & Friends" am 30. April, wenn der "Groove in den Mai" im "Mint Dine & Bar" ansteht, oder im Walldorfer Rathaus-Foyer beim Auftritt von "Cool Breeze" am 5. Mai.

Mit dem „Groove in den Mai“ sind Kirt Dallaway und seine Freunde wieder mit dabei, diesmal im „Mint Dine & Bar“ am Aqwa in Walldorf. Foto: Of

Ob Olli Roth mit seiner Band am 26. März im Hallenbad des Walldorfer Aqwa tatsächlich in Badehose auftritt, ist im Moment ebenso ungewiss wie die Wetterlage bei den Open-Air-Konzerten auf dem Dorfplatz in Dielheim mit "Paule Panthers Groove-Club" am 30. April, im Hof des Brauhauses Freihof in Wiesloch am 23. April mit "Tara & Sten" oder auf dem Straußenhof in Walldorf, wo am 15. April die Gruppe "Bandsalat" in die Saiten greift.

"In diesen drei Wochen werden tatsächlich 31 Bands und Formationen auftreten. Neben etlichen neuen Acts, die bisher noch nicht bei uns auftraten, werden wir auch bekannte Gesichter an teils ungewöhnlichen Orten erleben", versprach Berlinghof.

Nebenbei verriet Berlinghof, dass er "nach und nach" seinem Sohn Daniel die Verantwortung für die Konzertreihe übergeben werde. Neben den Bürgermeistern der vier beteiligten Kommunen konnte er auch einige der auftretenden Künstler wie KJ Dallaway, Olli Roth und Mitglieder der siebenköpfigen Gruppe "Bandsalat" im Restaurant "Mint Dine & Bar" am Aqwa Bäder- und Saunapark in Walldorf willkommen heißen.

Walldorf. "Wir hoffen auf ein schönes Festival und sind guter Dinge, dass alles wie geplant gelingen wird", so Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz . Der 66-jährige Chef-Organisator stellte das Programm des anstehenden Großereignisses "Swingin’ Wiwa" vor: In seiner 18. Auflage geht das beliebte Musikfestival in der Zeit vom 24. März bis zum 7. Mai in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim über die Bühne.

Von Hans-Joachim Of

Walldorf. "Wir hoffen auf ein schönes Festival und sind guter Dinge, dass alles wie geplant gelingen wird", so Edgar Berlinghof, Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz. Der 66-jährige Chef-Organisator stellte das Programm des anstehenden Großereignisses "Swingin’ Wiwa" vor: In seiner 18. Auflage geht das beliebte Musikfestival in der Zeit vom 24. März bis zum 7. Mai in Wiesloch, Walldorf, St. Leon-Rot und Dielheim über die Bühne.

Nebenbei verriet Berlinghof, dass er "nach und nach" seinem Sohn Daniel die Verantwortung für die Konzertreihe übergeben werde. Neben den Bürgermeistern der vier beteiligten Kommunen konnte er auch einige der auftretenden Künstler wie KJ Dallaway, Olli Roth und Mitglieder der siebenköpfigen Gruppe "Bandsalat" im Restaurant "Mint Dine & Bar" am Aqwa Bäder- und Saunapark in Walldorf willkommen heißen.

"In diesen drei Wochen werden tatsächlich 31 Bands und Formationen auftreten. Neben etlichen neuen Acts, die bisher noch nicht bei uns auftraten, werden wir auch bekannte Gesichter an teils ungewöhnlichen Orten erleben", versprach Berlinghof.

Ob Olli Roth mit seiner Band am 26. März im Hallenbad des Walldorfer Aqwa tatsächlich in Badehose auftritt, ist im Moment ebenso ungewiss wie die Wetterlage bei den Open-Air-Konzerten auf dem Dorfplatz in Dielheim mit "Paule Panthers Groove-Club" am 30. April, im Hof des Brauhauses Freihof in Wiesloch am 23. April mit "Tara & Sten" oder auf dem Straußenhof in Walldorf, wo am 15. April die Gruppe "Bandsalat" in die Saiten greift.

Mit dem „Groove in den Mai“ sind Kirt Dallaway und seine Freunde wieder mit dabei, diesmal im „Mint Dine & Bar“ am Aqwa in Walldorf. Foto: Of

Dazwischen dürfen sich die Besucher auf die "Jamsession" im neuen Vereinsdomizil "Billardclub" in St. Leon freuen, wenn Newcomer und gestandene Musiker auf der Bühne abrocken. Der Auftritt der "Music Monks – A Tribute to Seeed and Peter Fox" am Sonntag, 2. April, im Palatin Wiesloch dürfte ein Höhepunkt werden. Ebenso Konzerte wie mit der "Moonlight Lounge" am 20. April im Rathaus-Foyer St. Leon-Rot, mit "KJ Dallaway & Friends" am 30. April, wenn der "Groove in den Mai" im "Mint Dine & Bar" ansteht, oder im Walldorfer Rathaus-Foyer beim Auftritt von "Cool Breeze" am 5. Mai.

Den Startschuss markiert "Sinatra & Friends" gemeinsam mit dem Heidelberg Swing Orchestra am 24. März im Palatin. Zum Festival-Abschluss darf man sich am 7. Mai im Dielheimer Rathaus-Innenhof auf die "Gibsy Dukes" freuen. Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann sprach von einem "Stakkato an Konzerten" und davon, dass Kultur "ungemein wichtig" sei.

Auch Alexander Eger, Rathauschef in St. Leon-Rot, will bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei sein und hofft auf guten Besuch. Thomas Glasbrenner, Bürgermeister in Dielheim, wies auf die typischen Merkmale des bis über die Grenzen hinaus beliebten Festivals hin und betonte den Charakter des Festivals, das mit "Kunst und Kultur für Klein und Groß" aufwarte.

Walldorfs Bürgermeister Matthias Renschler dankte neben dem Kulturförderverein für dessen Engagement vor allem auch den auftretenden Künstlern, die während Corona "keine gute Zeit" gehabt hätten, sowie der Gastronomie und allen Veranstaltern.

Letztlich galt der Dank von Eventmanager Eddie Berlinghof, der darauf hinwies, dass etliche Konzerte keinen Eintritt kosten, allen seinen Mitstreitern für ihren Einsatz. Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gange und die Tickets können neben dem Palatin-Ticketshop in Wiesloch auch in Walldorf bei "Bücher Dörner" und "Paletti Papeterie & Geschenke", im Aqwa-Park, der Marktstube Steinmann, im "Schlupfloch" sowie im Rathaus erworben werden.

Info: Alle Infos gibt es unter www.swingin-wiwa.de.