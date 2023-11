Von Philipp Weber

Weinheim. Es war mit 17 zu 16 Stimmen eine knappe Sache: Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 20. September entschieden, die Vorschläge der Altindal-Gruppe für ein 1052 Plätze zählendes Parkdeck und ein Multifunktionsgebäude am Waidsee nicht vertieft zu prüfen. Stattdessen erhielt das mit dem Freizeitbad Miramar erarbeitete Konzept – dieses bietet 682 Stellplätze und ein 105-Zimmer-Hotel – bei einer weiteren Abstimmung die klare Mehrheit. Nun hat sich Unternehmer Ömer Altindal zu Wort gemeldet. Er erhebt Vorwürfe gegen die Stadt. Diese müsse schon allein wegen bestehender Verträge auf ihn zukommen. Er sei jedoch gesprächsbereit.

Gleich zu Beginn erklärt Altindal, dass er nicht verärgert sei, weil seine Vorschläge nicht zum Tragen kamen. "Ich bin jedoch sehr irritiert, weil unser Projekt gar nicht erst zu einer Vorstellung in einem Gremium der Stadt kam und sich die demokratisch gewählten Vertreter der Bürger folglich nicht damit auseinandersetzten." Seine Kritik zielt nicht zuletzt auf OB Manuel Just ab. Der hatte im September gegen eine ausführliche Befassung des Gemeinderats mit Altindals Vorschlägen plädiert: "Geht so Demokratie?".

Immerhin hätten seine Ideen nicht nur die Probleme eines Unternehmens gelöst, sondern wären allen Anwohnern und Firmen im Bezirk Waid zugutegekommen, so Altindal. Das Parkhaus – Altindal wollte es auf dem heutigen Parkplatz im Norden des Miramar errichten – wäre dort gestanden, wo die meisten Bad- und Seebesucher parken. Das Grundstück fürs Parkdeck wäre anders als die jetzt von Miramar und Stadt anvisierte Fläche verfügbar gewesen. Und der ebenfalls von ihm vorgeschlagene Multifunktionsbau mit Therapiezentrum, Hotel, Tagungsräumen und Kita hätte einen Mehrwert für viele Bürger gehabt. Natürlich wissen Altindal und seine Fachleute für Finanzen und Pressearbeit, Andrea Schaffert und Christian Prechtel, um die Gegenargumente.

Die Angebote an Patienten, Familien und Hotelgäste würden das Naherholungsgebiet überlasten, Anlass des ganzen Dialog- und Planungsprozesses sei das vom Miramar verursachte Parkproblem, und man müsse Waid und Ofling als Nachbarbezirke des Sees gleich belasten, hatte Just im September erklärt. Er könne darüber nur den Kopf schütteln, meint Altindal: "Wo steht denn geschrieben, dass unser Konzept das Gebiet baulich überlastet oder mit zu viel Verkehr überzieht?", fragt er. So etwas könnten Experten herausfinden, über deren Untersuchungen dürfe man diskutieren. "Aber so weit sind wir gar nicht gekommen!" OB Just habe seine Pläne mit einem kurzen Statement vom Tisch gewischt.

Spätestens jetzt sind Altindal und seine Unterstützer an einem Punkt angelangt, der ihnen schon vor dem 20. September auf den Nägeln brannte. Wieder und wieder sei die Altindal-Gruppe auf die Stadt zugegangen, um Ideen einzubringen. Erste Gespräche mit dem damaligen OB Heiner Bernhard gab es 2012. Über ein Grobkonzept zur Lösung der Probleme auf der Waid habe man 2017 auch mit Ex-Bürgermeister Torsten Fetzner gesprochen. Der Kontakt wurde intensiver, als Altindal 2018 das damalige Seerestaurant "Delano" kaufte, um es später zum Steakhouse "Waid Lake" umzubauen.

Aber irgendwie sei der Dialog immer versandet, im Ergebnis seien seine Ideen konsequent abgeblockt worden, bedauert Altindal. Dann kam Corona, und Ende 2021 lud die Stadt zum Bürgerdialog über die Parkdeck- und Hotelpläne des Miramar ein. Altindal wollte mitmachen. In Antworten aus dem Rathaus habe es jedoch geheißen, dass seine Beteiligung am Dialog "wenig förderlich" sei.

Förderer der Vereine

Sein Presseberater Prechtel ergänzt: "Dieses Schreiben der Stadt hatte – ebenso wie einige andere – einen geradezu herablassenden Ton." Erst einen Tag vor dem Dialog habe Stadtplaner Sven-Patrick Marx geschrieben, dass Altindal gern kommen, sich zu Wort melden und seine Pläne mündlich vorstellen dürfe. Natürlich durfte er das. Altindal ist Einwohner Weinheims. Er leitet die 1992 von seinem Vater gegründete Altindal-Gruppe, die er zu einem der bundesweit führenden Unternehmen im Leitungs-, Hoch- und Tiefbau entwickelt habe. Mit rund 350 Mitarbeitenden erzielte die Gruppe 2022 einen Umsatz von über 59 Millionen Euro. Altindal setzt sich als Förderer für Vereine und soziale Einrichtungen in Weinheim ein.

Eine Vorstellung seiner Pläne mit nur einem Tag Vorlauf kam nicht in Betracht. Umso verwunderter waren Besucher der Veranstaltung, als sie sieben Schautafeln sahen. Diese hätten Lösungen der Parkprobleme mit dem Miramar vorgestellt. Und als plausibelste hätten jene gegolten, die dem Bad als Verursacher noch den Bau eines Hotels erlaubten. Die Verärgerung darüber ist in der Firma Altindal fast mit Händen zu greifen. Am Tisch kursiert das Wort "Vetternwirtschaft".

"Uns hatte man gesagt, dass Konzepte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bildlich dargestellt werden." Doch für das Miramar präsentierte man zumindest Standortvarianten. Dennoch sei Altindal nicht an die Öffentlichkeit gegangen, habe weiter ein Einvernehmen mit der Stadt angestrebt. Er drängte erst richtig in die Fraktionen, als der Aufstellungsbeschluss eines Bebauungsplans zugunsten des Miramar anstand. Er sei jedoch weiter gesprächsbereit, betont er. "Man wird auf uns zukommen müssen", sagt Altindal. Es gelte ein Erbpacht-Vertrag mit der Stadt. Dieser verleihe der Altindal Handels-GmbH als Betreiber des Seerestaurants ein Gastronomiemonopol für das Erholungsgebiet am Waidsee. Im Gegenzug muss die GmbH den Kiosk im städtischen Strandbad an jedem Öffnungstag vorhalten, auch wenn nichts los ist. Bei Veranstaltungen wie der Messe "Lebens-Art" bitte die Stadt um Ausnahmen, so Altindal. Die Gastronomie im Miramar dulde er. Dies gelte aber nicht für ein Bad-Hotel mit Restaurant. Wenn das komme, mache er sein Recht geltend.