Meckesheim. (cm) Nicht nur in Leimen, sondern auch in Meckesheim gibt es in der Region eine frühere Brauerei. Doch während das Gebäude in Leimen neu genutzt wird, sieht es in Meckesheim anders aus.

Das ehemalige Mallbräu-Gelände beschäftige viele Bürger und auch die Gemeinde, berichtet Bürgermeister Maik Brandt und betont, dass sich das Anwesen in Privateigentum befinde. Das werde in