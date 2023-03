Meckesheim. (lew) Sowohl vonseiten der Bürger als auch im Gemeinderat wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach der Wunsch geäußert, die Höchstgeschwindigkeit in den Ortsdurchfahrtsstraßen in Meckesheim und im Ortsteil Mönchzell auf 30 Kilometer pro Stunde zu reduzieren.

Dies würde nach Auffassung der Befürworter unmittelbar dazu führen, dass die Lärmbelastung für die Anwohner dieser Straßen sinkt. Dass der Gemeinderat sich nun in öffentlicher Sitzung mit dem Thema Lärmaktionsplanung beschäftigte, ist ein direktes Resultat aus diesen Bestrebungen.

Wie zu erfahren war, hat das Büro Koehler & Leutwein bereits im November im Auftrag der Gemeindeverwaltung eine Verkehrszählung durchgeführt, um Daten über die Verkehrsbelastung in den beiden Ortsdurchfahrten zu erhalten. Hauptamtsleiter Benjamin Schwalb stellte die Ergebnisse vor. Die Verkehrszählungen erfolgten an den Knotenpunkten der Kreisstraße 4178 (K4178) in den Bereichen Zuzenhäuser Straße/Zufahrt zur Bundesstraße 45 (B45), Bahnhofstraße/Leopoldstraße/Friedrichstraße und beim Kreisverkehr Friedrichstraße/Luisenstraße mit Hilfe eines optischen Zählgeräts. Außerdem fanden am südwestlichen Ortsausgang (K4178, Oberhofstraße) und in der Ortsdurchfahrt Mönchzell (K4178, Hauptstraße) Querschnittszählungen durch Radargeräte statt.

Die Immissionsgrenzwerte liegen laut Paragraf 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in "Dorfgebieten" bei 64 Dezibel tagsüber und 54 Dezibel nachts. Zumindest in der Friedrichstraße, also der Ortsdurchfahrt von Meckesheim, könnten diese Grenzwerte überschritten werden.

Was die Mönchzeller Ortsdurchfahrt in der dortigen Hauptstraße anbelangt, herrschte zunächst Zweifel an der Korrektheit der Messungen. Da die Zahl der gezählten Fahrzeuge sehr hoch erschien, veranlasste der Gemeinderat eine Prüfung, deren Ergebnis Schwalb wie folgt zusammenfasste: "Für die Hauptstraße in Mönchzell ist wahrscheinlich nicht mit einer Überschreitung der Lärmgrenzwerte zu rechnen."

Der Mönchzeller Ortschaftsrat habe sich nichtsdestotrotz Anfang Februar dafür ausgesprochen, die Lärmkartierung auch für den Ortsteil durchführen zu lassen. Die Kosten für eine solche Lärmkartierung inklusive Lärmaktionsplan belaufen sich laut Schwalb auf rund 13.250 Euro brutto. Der Gemeinderat stimmte einem entsprechenden Auftrag an das Büro Koehler & Leutwein einstimmig zu.

Was Mönchzell betrifft, warnte Hans-Jürgen Moos (SPD) davor, falsche Hoffnungen zu wecken. Er empfahl "gesunden Realismus" und meinte, es wäre "ehrlicher" zu sagen: "Leute, für Mönchzell ist das durch." Auch Bürgermeister Maik Brandt sprach von "dicken Brettern" und "geringen Erfolgsaussichten".