Region Heidelberg. "Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fort geschwind" – aus vielen Kinderkehlen wird dieses Lied in den kommenden Tagen in den Orten der Region rund um Heidelberg zu hören sein. Am 11.

Von Nicolas Lewe

Region Heidelberg. "Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fort geschwind" – aus vielen Kinderkehlen wird dieses Lied in den kommenden Tagen in den Orten der Region rund um Heidelberg zu hören sein. Am 11. November ist Sankt-Martins-Tag. Doch obwohl dieser in diesem Jahr auf einen Samstag fällt und damit eigentlich die beste Voraussetzung für die traditionellen Umzüge bietet, finden doch nicht alle am 11.11. statt.

Im Gegenteil gibt es eine ganze Reihe Abweichler – der Martinsumzug in Leimen zog wie berichtet sogar schon am vergangenen Samstag durch die Straßen. Der Martinsumzug durch Neckargemünds Kernstadt folgte am gestrigen Dienstagabend. Zu allen weiteren Umzügen liefert die RNZ im Folgenden eine Übersicht:

Bammental:

Kulturring und Gemeinde freuen sich, am Samstag, 11. November, zahlreiche Teilnehmer beim Martinsumzug begrüßen zu dürfen. Dieser beginnt um 18 Uhr in der Friedhofstraße hinter der evangelischen Kirche. Die Aufstellung erfolgt ab 17.45 Uhr. Von der Friedhofstraße geht es über die Schwimmbadstraße zum FC-Sportgelände. Dort spielt der Musikverein Feuerwehrkapelle Martinslieder und jedes Kind erhält ein vom Kulturring gestiftetes Martinsmännchen. Die zweite Klasse der Elsenztalschule wird das Martinsspiel aufführen. Danach bewirtet der FC Victoria mit Speisen und Getränken.

Dossenheim

Die KJG lädt am Samstag, 11. November, um 17.30 Uhr zum Umzug vom Augustinusheim in der Wilhelmstraße 43 zum Kronenburger Hof. Dort gibt es eine Aufführung des Martinsspiels und es werden Martinsmännchen ausgegeben.

Eppelheim

Der Martinsumzug am Samstag, 11. November, um 18 Uhr wird von der Stadtverwaltung sowie der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde organisiert. Die Aufstellung erfolgt ab 17.30 Uhr. Der Zug verläuft von der Schulstraße in die Bürgermeister-Jäger-Straße, dann in die Wasserturmstraße und in die Schillerstraße. Von dort geht es auf den Schulhof der Theodor-Heuss-Schule, wo gesungen und die Martinslegende gespielt wird. Anschließend gibt es Martinsmännchen. Bei Regen wird das Martinsspiel in die Rudolf-Wild-Halle verlegt.

Gaiberg

Die Gemeinde lädt alle Kinder und deren Angehörige am Samstag, 11. November, zum Martinsumzug ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Waldparkplatz beim Bärenbrunnen. Der Zug führt über die Hauptstraße zum Rathaushof. Hier wird die Martinsgeschichte dargeboten und es gibt Martinsmännchen. Für die weitere Bewirtung sorgen die Kerweborscht.

Heiligkreuzsteinach

Zum Laternenumzug lädt die Gemeinde am Samstag, 11. November, um 18 Uhr. Die Aufstellung erfolgt ab 17.45 Uhr in der Hüttengasse. Der Musikverein begleitet den Zug. Nach diesem gibt es eine Aufführung der evangelischen Religionskinder der dritten und vierten Klasse sowie anschließend Kinderpunsch, Glühwein, Martinsbrezeln und Würstchen.

Leimen

> In St. Ilgen beginnt der Umzug am Samstag, 11. November, um 18 Uhr. Gemeinderat und Stadtverwaltung laden dazu ein. Der Zug startet vor dem Pestalozzi-Kindergarten in der Pestalozzistraße und nimmt seinen Weg über Friedrichstraße, Ringstraße, Weberstraße, Wilhelmstraße, Theodor-Heuss-Straße und wieder Weberstraße bis in die Pestalozzistraße, wo sich der Umzug vor dem Pestalozzikindergarten auflöst. Jedes teilnehmende Kind erhält ein Martinsmännchen.

> In Gauangelloch heißt es für die Kinder bereits am morgigen Donnerstag, 9. November, "Ich geh’ mit meiner Laterne". Der Zug nimmt um 18 Uhr im Hanfackerweg beim Kindergarten Aufstellung.

Lobbach

Ein gemeinsamer Martinsumzug findet am Samstag, 11. November, um 18 Uhr im Ortsteil Lobenfeld statt. Start ist an der Ecke Blumenstraße. Von hier geht es über die Klosterstraße bis zur Klosterkirche. Auf deren Vorplatz zeigen die Grundschüler ein Schattenspiel auf Leinwand. Die Bewirtung mit Kinderpunsch, Glühwein und Würstchen übernimmt der Freundeskreis der Grundschule. Für musikalische Unterstützung sorgt der Musikverein. Die Jugendfeuerwehr begleitet den Zug mit Fackeln und gibt am Ende die Martinsmännchen aus.

Mauer

Erst am Montag, 13. November, treffen sich die Teilnehmer des Martinsumzugs in Mauer. Die Aufstellung erfolgt ab 17.30 Uhr in der Schützenstraße/ Ecke "Im Winkel". Der Zug verläuft durch Schützenstraße, Bahnhofstraße und Kirchenstraße bis zum Schulhof der Norbert-Preiß-Schule. Dort erhält jedes Kind eine Martinsbrezel, die Verteilung übernimmt der Gemeinderat. Die Jugend der SG Viktoria schenkt Glühwein und Kinderpunsch aus.

Meckesheim

> In Mönchzell lädt die Gemeinde am Samstag, 11. November, um 17.30 Uhr zum Umzug. Die Aufstellung erfolgt ab 17 Uhr an der Grundschule. Die Route führt über Hauptstraße, Weihergartenstraße, Friedhofstraße, Hauptstraße und Mühlstraße bis zum Vorplatz der Lobbachhalle. Änderungen der Route sind je nach Baustellensituation möglich. Nach der Ausgabe der Martinsmännchen ist ein gemütliches Beisammensein bei Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln vorgesehen. Die Bewirtung übernehmen die Eltern des Kindergartens. Es wird um die Mitnahme eigener Tassen gebeten.

> Im Kernort Meckesheim startet der Umzug am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr bei der katholischen Kirche. Aufstellen können sich die Teilnehmer ab 18 Uhr. Bevor sich der Zug in Bewegung setzt, stimmen die Vorschulkinder mit einem Liedbeitrag auf St. Martin ein. Der Weg führt über Schulstraße, Eschelbronner Straße, Friedrichstraße, Prof.-Kehrer-Straße, Steingasse und an der alla-hopp!-Anlage vorbei zurück zum Parkplatz an der katholischen Kirche. Nach der Ausgabe der Martinsmännchen kann man sich am Martinsfeuer wärmen. Die Eltern der Karl-Bühler-Schule sorgen in Kooperation mit dem Förderverein der Schule für die Bewirtung. Auch hier sind eigene Tassen vonnöten.

Neckargemünd

> In der Altstadt beginnt der Umzug am morgigen Donnerstag, 9. November, um 17.30 Uhr. Veranstalter ist der katholische Kindergarten St. Ulrich. Los geht’s vor der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Der Weg führt über Brückengasse, Neckarstraße, Menzerpark und Brückengasse bis zum Marktplatz.

> Im Wiesenbacher Tal findet der Martinsumzug am Samstag, 11. November, statt. Um 17 Uhr lädt das ökumenische Kirchenzentrum "Arche" zunächst zu einer Martinsfeier in die Eichendorffstraße 2 ein. Der Umzug startet dann ab 17.20 Uhr und führt vom Gemeindezentrum über "Im Spitzerfeld" und Goethestraße zurück zum Gemeindezentrum.

> In Waldhilsbach geht der Umzug am Samstag, 11. November, um 17.30 Uhr los. Die Aufstellung erfolgt in der Gaiberger Straße. Von hier geht es über die Schulstraße bis zum Sportplatz im Erdgrubenweg. Veranstalter sind Ortsverwaltung und Ortschaftsrat Waldhilsbach.

> In Mückenloch startet der Umzug am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr. Vom Dorfplatz aus spazieren die Teilnehmer durch Talstraße, Friedhofstraße und Parkstraße über die Talstraße zurück zum Dorfplatz. Mit dabei ist der Musikverein "Trachtenkapelle". Die Jugendfeuerwehr schenkt Kinderpunsch und Glühwein aus. Veranstalter sind Ortsverwaltung, Ortschaftsrat und Vereine.

> In Dilsberg geht der Martinsumzug erst zwei Tage später, nämlich am Montag, 13. November, über die Bühne. Start ist um 18.30 Uhr am Turnplatz Tuchbleiche. Gelaufen wird über Torturm, Untere Straße, Obere Straße, Rathaus und Burgbühne bis zum Burghofweg. Veranstalter sind Ortsverwaltung, Musikverein und Grundschule Dilsberg-Mückenloch.

Neckarsteinach

> In Darsberg wird die dunkle Jahreszeit am Freitag, 10. November, durch die Laternen des Martinsumzugs erleuchtet. Sportverein und Feuerwehr laden zum Singen der schönsten St. Martinslieder ein. Los geht es um 18 Uhr am "Roten Platz". Nach dem Umzug mit musikalischer Begleitung der Musikfreunde Neckarsteinach ist ein gemeinsamer Ausklang mit Martinsbrezeln, Kinderpunsch, Glühwein und heißen Würstchen geplant.

> In der Kernstadt treffen sich Groß und Klein am Samstag, 11. November, um 17 Uhr vor der katholischen Kirche. Der evangelische Bläserchor wird die Lieder, deren Texte an der Kirchenwand lesbar sein werden, musikalisch begleiten. Der Umzug legt einen Stopp am Neckar ein, ehe es zurück zur katholischen Kirche geht.

Nußloch

Die Aufstellung des Martinsumzugs erfolgt am Samstag, 11. November, in der Dreikönigstraße vor dem Haupteingang der Schillerschule. Von hier wird um 18 Uhr losgelaufen. Der Umzug führt über Walldorfer Straße, Goethestraße, Burgstraße, Gartenstraße, Sinsheimer Straße, Hauptstraße und Werderstraße zurück zur Schillerschule. Vor dem Rathaus wird die Martinslegende dargestellt. Die Kinder erhalten hier ihre Martinsmännchen.

Sandhausen

Der letzte Martinsumzug der Region rund um Heidelberg geht am Freitag, 17. November, um 18 Uhr in Sandhausen über die Bühne. Veranstaltet wird dieser vom Verkehrs- und Heimatverein. Gegen 17.45 Uhr wird auf dem Festplatz die Martinslegende aufgeführt. Der Verlauf umfasst Festplatz, Kleegartenstraße, Goethestraße, Mozartstraße, Beethovenstraße und wieder den Festplatz. Jedes Kind mit Laterne erhält ein Martinsmännchen. Der Musikverein begleitet den Umzug.

Schönau

> In Altneudorf beginnt der Zug am morgigen Donnerstag, 9. November, um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof. Von dort geht es durch die Leutersbergstraße bis zur Neuen Mitte. Die Bewirtung erfolgt durch den RMSV mit Glühwein und Speisen. Die Martinsmännchen werden über die Hütten des RMSV ausgegeben.

> Im Hauptort Schönau geht es einen Tag später, am Freitag, 10. November, um 18 Uhr am Spielplatz Greiner Tal los. Von hier führt die Route über Schneidmühlstraße und Torweg zum Schulhof der Carl-Freudenberg-Schule. Bewirtung mit Glühwein und Kinderpunsch gibt es ab 17 Uhr am Spielplatz Greiner Tal sowie ab 18 Uhr an der Schule. Bis circa 21 Uhr locken hier Waffeln, Würstchen, Kürbissuppe, Glühwein, Kinderpunsch und weitere Getränke. Die Martinsmännchen gibt es über die Hütten des Fördervereins.

Spechbach

Das Martin-Luther-Haus dient am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr als Treffpunkt für den Umzug. Angeführt von "Sankt Martin" geht es über Wingertsteige, Hirtenstraße, "Brückenwiesen", "Am Heiligenbuckel" und Hauptstraße zum Turnhallenvorplatz. Die Turnerkapelle begleitet den Zug. Bürgermeister Werner Braun verteilt Martinsmännchen.

Wiesenbach

Die Kulturgemeinschaft veranstaltet am Samstag, 11. November, um 18.30 Uhr einen Martinsumzug. Bereits um 18 Uhr wird zu einer ökumenischen Andacht in der katholischen Kirche eingeladen. Der Zug führt durch Hauptstraße und Rosenstraße bis zum Parkplatz der Biddersbachhalle. Dort gibt es ein Martinsfeuer.

Wilhelmsfeld

Der Martinszug der Gemeinde findet am Samstag, 11. November, statt: Um 17.45 Uhr nimmt der Zug in der Richard-Wagner-Straße an der Einmündung "Am Riesenberg" Aufstellung. Ab 18 Uhr geht es über Richard-Wagner-Straße, Johann-Wilhelm-Straße und Schulstraße in den José-Rizal-Park. Die Bewirtung mit Speisen und Getränken übernimmt das Restaurant Talblick in der Odenwaldhalle beziehungsweise im José-Rizal-Park.