Schriesheim. (hö) In diesem Jahr feiert die RNZ-Riesenradweinprobe ihr Zehnjähriges. Und natürlich wird diese noch recht junge Mathaisemarkt-Tradition beibehalten: So gibt es am Donnerstag, 13. März, zwei Runden: die erste ab 17 Uhr und die zweite ab 19 Uhr. An den Preisen des Vorjahrs hat sich nichts geändert: Eine Gondel mit sechs Sitzplätzen kostet 150 Euro (Einzelplätze gibt es nicht).

Gereicht werden nach einem Begrüßungssecco vier Weine, dazu gibt es pro Gast einen "Woiknorze" der Bäckerei Heiß und eine Praline vom Café Linde. Wie im letzten Jahr werden die Weine und Knabbereien direkt in die Gondel gereicht. Zum Jubiläum haben sich auch die Weinhoheiten der Saison 2015/16 angesagt, wahrscheinlich übernimmt die damalige Prinzessin Katrin Hartmann die Präsentation der Weine.

Der Vorverkauf startet in einer Woche, am Samstag, 15. Februar, ab 10 Uhr in der Vinothek der Winzergenossenschaft, die an diesem Tag bis 16 Uhr geöffnet hat. Eine Bestellung per Internet ist nicht möglich. Erfahrungsgemäß sind die insgesamt 432 Karten für die 72 Gondeln (36 pro Fahrt) schnell vergriffen.