Malsch. (agdo) Im Weinort Malsch geht eine Ära zu Ende: Zum letzten Mal fand der Wandertag der Mälscher Letzenberg-Wanderer rund um den Ort statt. Der Grund: Der Verein hat einen Altersdurchschnitt von 78 Jahren und kann solche Wandertage organisatorisch sowie personell nicht mehr stemmen.

Denn aufgrund des Alters oder des gesundheitlichen Zustandes können viele Mitglieder bei so einer Veranstaltung nicht mehr helfen. Gewandert wurde im Rahmen des 24. internationalen Volkswandertags (IVV) unter dem Motto "durch Wald und Flur".

"Wir bedauern es sehr, keine Wandertage mehr stemmen zu können", sagte Günter Erhardt, Vorsitzender des Vereins. Allerdings habe sich die Entwicklung in den vergangenen Jahren bereits abgezeichnet: Nach einem anfänglichen Boom nahm mit Entwicklung der Digitalisierung und dem Hinzukommen weiterer Freizeitangebote das Wanderhobby stetig ab. So kamen immer weniger Wander-Interessierte nach Malsch und auch der Verein erhielt keinen Zuwachs mehr. Die Corona-Zeit habe das zudem beschleunigt.

So können etwa Aufgaben wie die Ausweisung der Routen im Wald, die einige Tage vor dem Wandertag per Auto oder Fahrrad erledigt werden, von den Mitgliedern nicht mehr übernommen werden. Denn auch die Strecken müssen am Tag der Wanderung nochmals kontrolliert werden: In der Vergangenheit hätten sich Unbekannte schon einen Scherz erlaubt und die Wanderbeschilderungen verdreht. Zur Folge hatte das, dass die Wanderer an ganz anderen Stellen herauskamen –– witzig war das nicht.

Die Entscheidung sei endgültig, so Erhardt. Der ausgewiesene Wanderweg entlang der Letzenbergkapelle bleibt indes bestehen, ebenso wie der Verein: Geplant ist eine kleine Winterfeier für Mitglieder am Ende des Jahres als Dankeschön und zum geselligen Beisammensein.

Am internationalen Volkswandertag beteiligten sich die Mälscher schon von Anfang an, zuvor hatte dies der Mälscher TSV gemacht. Über 2000 Wanderer habe es hierbei in guten Zeiten gegeben, erzählte Walter Rink, der zweite Vorsitzende des Vereins. Beim jetzigen Wandertag waren es nur noch 381, ähnlich wie im letzten Jahr.

Angereist per Bus oder Bahn kamen die Wanderfreudigen aus Frankreich, dem Elsass, aus Köln oder Franken. Gewandert wurden verschiedene Strecken: Auf sechs, zwölf und 23 Kilometern ging es dann durch Wald und Flur – wobei sich die kürzeste Strecke der größten Beliebtheit erfreute. Stärkungen gab es an verschiedenen Stationen entlang der Strecke. Auch Bürgermeister Tobias Greulich schaute auf einen Sprung in der Letzenberghalle vorbei, ging von Tisch zu Tisch und sprach mit den Besuchern.