Malsch. (RNZ) Es war der 1. August 1975, als sich Manfred Six und Edeltrud Bender das Ja-Wort gaben. 50 Jahre sind nun vergangen und so kann heute die goldene Hochzeit gefeiert werden.

Begonnen hat alles einige Jahre zuvor beim "Teenagerball" am Faschingsdienstag in der Letzenberghalle in Malsch. Jugendliche aus allen umliegenden Gemeinden nutzten diese Gelegenheit, zu den Klängen der