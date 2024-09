Region Heidelberg. (lew/bmi/cm/lesa/luw) Die ersten Blätter färben sich, die Tage werden wieder merklich kürzer – ob man es will oder nicht: Der Sommer geht zu Ende. Was bleibt, sind Erinnerungen an Urlaubsmomente in Nah und Fern. Die RNZ hat die Bürgermeister des Heidelberger Umlands gefragt, wie sie ihre Ferien verbracht haben.

> Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber hat