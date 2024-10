Von Kim Fellger

St. Leon-Rot. Die mediale Aufmerksamkeit für die Paralympischen Spiele wird immer größer, in der öffentlichen Wahrnehmung ist der Parasport dem Nichtbehindertensport aber längst nicht gleichgestellt. Genau das möchte der "Badische Behinderten- und Rehabilitationssportverband (BBS)" ändern und besuchte dafür auch das Löwenrot-Gymnasium. Mit dem Projekt "Behindertensport macht Schule" besucht der BBS Schulen in Baden, um junge Menschen für Inklusion zu sensibilisieren und sie für den Behindertensport zu begeistern.

Am Löwenrot konnten drei siebte Klassen jeweils eine Sportstunde Rollstuhlbasketball ausprobieren. Mit im Gepäck hatte das Team des BBS dafür 17 Sportrollstühle für die Schülerinnen und Schüler.

Zunächst wurden die Kinder mit einem Video über die "Paralympics" 2008 in Peking an das Thema Behindertensport herangeführt und gefragt, welche Berührungspunkte sie im Alltag mit behinderten Menschen hätten. Dann wurde es Zeit, sich selbst mit den Rollstühlen vertraut zu machen. Auf das Kommando "Drei, zwei, eins, go!" stürmten die Schüler auf die Rollstühle los, um gleich beim ersten Durchgang fahren zu dürfen.

Die Trainer Sebastian Holzheu und Franka Frey machten die Siebtklässler mit den Funktionen bekannt. Beide sind selbst darauf angewiesen und spielen professionell Rollstuhlbasketball. Anfänglich hatten die Kinder noch ein wenig Berührungsängste mit den Rollstühlen und fürchteten, umzufallen. Die Zurückhaltung verflog jedoch schnell und bald spielten die Schüler ausgelassen eine Art Fangen.

Daniel Merkel vom BBS sagte, dass es bei dem Projekt vor allem um die Sensibilisierung von jungen Menschen für Menschen mit Behinderung gehe. Dennoch dürfe auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Seit 2010 besucht der BBS Schulen in den Klassen drei bis zwölf und bietet dabei auch Rollstuhlrugby und Ballsport für Sehbehinderte an.

Für Patrizia Wittmann, die verantwortliche Lehrerin, ist Inklusion eine Herzensangelegenheit: "Alle reden immer über Inklusion. Aber Inklusion ist nicht nur ein Wort, sondern man muss sie mit Leben füllen."

Die Idee sei am Löwenrot aufgekommen, weil eine Schülerin der siebten Klasse selbst betroffen ist. Das Mädchen sitzt bereits seit ihrer frühesten Kindheit im Rollstuhl und wünscht sich mehr solcher Projekte: "Ich hoffe, dass sich durch solche Aktionen andere besser in meine Situation einfühlen können, wie anstrengend der Alltag in einem Rollstuhl ist und wie viel Selbstständigkeit das auch nimmt."

Das Ziel von Projekten wie "Behindertensport macht Schule" ist es, einen Perspektivwechsel bei den Schülern zu erreichen, wie Merkel ausführte: "Wenn die Kinder und Jugendlichen draußen einen Rollstuhlfahrer begegnen, dann verhalten sie sich anders." Gleichzeitig möchte man den Schülern mehr Wertschätzung für den Behindertensport vermitteln: Es ist nämlich gar nicht so einfach, den Korb aus einem Rollstuhl heraus zu treffen. Das sollten auch die Siebtklässler beim Basketballspielen schnell feststellen.

Am Stundenende konnten die Schülerinnen und Schüler den Trainern Holzheu und Frey alle Fragen rund um das Thema Rollstuhlbasketball stellen, aber sich auch allgemein über das Leben mit Behinderung informieren. Von der anfänglichen Zurückhaltung der Kinder war an diesem Punkt nichts mehr zu spüren und die Fragen fielen offen und direkt aus.

Wie Holzheu bestätigte, sei dies ganz normal: "Am Anfang sind die Kinder sehr vorsichtig. Die meisten haben in ihrem Alltag schließlich wenig Berührungspunkte mit behinderten Menschen. Gegen Ende kommen die Kinder aber richtig aus sich heraus und man ist auf einem Level. Das ist immer schön zu sehen." Auch für Frey stehen vor allem die Gemeinschaft und die Verbindung, die der Sport schafft, im Vordergrund. "Wenn man sich in den Rollstuhl setzt, dann sind auf einmal alle gleich", bemerkt die querschnittsgelähmte Sportlerin.

Den Kindern schien das Projekt "Behindertensport macht Schule" jedenfalls Spaß gemacht zu haben. Manche erkundigten sich sogar, ob es möglich sei, in einen Rollstuhlbasketball-Verein einzutreten, selbst wenn man keine Behinderung habe. Selbstverständlich sei das möglich, erklärten Holzheu und Frey. Das sei durchaus bei einigen Mitgliedern in Rollstuhlbasketball-Vereinen der Fall.

Der zwölfjährige Collyn erzählte gemeinsam mit seinen Schulkameraden im Anschluss an die Sportstunde begeistert von der für ihn "neuen Erfahrung" und erklärte, dass sich durch das Projekt seine Sichtweise auf den Behindertensport geändert habe.

Auch Max, der ebenfalls zwölf Jahre alt ist, sagte: "Mir hat das Projekt viel Spaß gemacht. Man lernt viel dazu, und ich denke, dass ich dadurch besser einschätzen kann, wie sich Menschen mit Behinderung fühlen." Bei einer Sache waren sich am Ende alle Teilnehmer einig: Sie möchten das Projekt unbedingt wiederholen.