Lobbach-Waldwimmersbach. (agdo) Es ging zurück in die Steinzeit – zumindest am Wochenende in Lobbachs Ortsteil Waldwimmersbach. Dinosaurier hingen im Zelt an der Decke, man hatte Höhlenmalerei entdeckt und auch Wilma, bekannt aus der Familie Feuerstein, sah man. Unter dem Motto Steinzeit-Kerwe feierte Waldwimmersbach am Wochenende. Eröffnet wurde die mehrtägige Gaudi am Samstagabend im

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote