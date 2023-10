Lobbach. (lew) Zu einem Wasserrohrbruch ist es am Dienstag gegen 22 Uhr in der Alten Haager Straße nahe der Kreuzung "Unterer Igel" gekommen. Die Feuerwehr war laut Kommandant Thomas Geiß zunächst mit drei Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Schnell habe sich aber herausgestellt, dass es nicht so schlimm war. Direkt am Gehweg und aus einer Teerfuge sei Wasser geflossen – jedoch nicht so viel, dass die Feuerwehr dieses habe abpumpen müssen. "Wir haben den Bereich abgesperrt", erklärte Geiß gegenüber der RNZ.

Zwei Fahrzeuge plus Besatzung seien relativ schnell wieder abgerückt. Für den Rest war der Einsatz nach rund zwei Stunden beendet. Mit Hilfe des verständigten Wassermeisters sei das Leck gefunden und repariert worden. Bürgermeister Edgar Knecht berichtete auf Nachfrage, dass das Wasser in einigen angrenzenden Haushalten zwar kurzfristig habe abgestellt werden müssen. "Wer am Morgen um 5 oder 6 Uhr aufgewacht ist, hat aber wahrscheinlich gar nichts davon mitbekommen", so Knecht.