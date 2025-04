Lobbach-Waldwimmersbach. (cm) Eier, Eier, Eier: Gerade zu Ostern ist das Hühnerprodukt wieder in aller Munde – im wahrsten Sinne des Wortes und in übertragener Bedeutung. Denn Eiermangel in den USA und auch in Deutschland hatte für Gesprächsstoff gesorgt.

Droht auch hierzulande eine Knappheit? Wie ist es um die Versorgung in der Region bestellt? Die RNZ sprach mit Martin Müller, einem