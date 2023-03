Schuldekanin Christine Wolf ergänzte Informationen aus dem Strategieprozess. Die Bewertung der Gebäude im Plan 2032 mit den Ampelfarben brauche Fantasie, wie es nun weitergehe mit klimagerechten Räumen für die kirchliche Arbeit in der Region. "Es kommt kein Bagger", meinte die Schuldekanin. Rot bedeute lediglich, dass die landeskirchliche Finanzierung für ein Gebäude wegfalle und es Ideen brauche, wie man sinngebend anders finanziert, Gebäude in Kooperation nutzt oder ...

Dekanin Steinebrunner wies in ihrer geistlichen Begrüßung auf die großen Veränderungen in Gesellschaft und Kirche hin, die zu veränderten kirchlichen Planungszahlen für 2032 geführt haben. Das Bild der Region für 2032 mit deutlich weniger Personal und Gebäuden sei schmerzhaft. Es gehe ans Eingemachte, betonte die Dekanin. Sie beschrieb aber auch die Ressourcen, die bleiben. Der Glaube, die Liebe und die Hoffnung seien Quellen, die nicht versiegen. Mit dem Bibelwort "Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen" machte sie Mut, weiter zu schauen und Neues zu wagen.

Die jeweils zwei Gebäude in Sandhausen und Nußloch sowie das Gemeindehaus in Leimen sollen "anders finanziert, verwertet oder verkauft" werden. Die gute Nachricht: Die Kirchen sollen erhalten bleiben – unklar ist nur die Zukunft des Gotteshauses in St. Ilgen. Hier ist noch nichts entschieden. Die Baulast für die Kirche in Sandhausen liegt bei der Stiftung Schönau. Noch keine Planung liegt für Pfarrhäuser und Kindergärten vor.

Ein "vorläufiger Entwurf" sieht unter anderem für die Region "Mittlerer Leimbach" des evangelischen Kirchenbezirks mit den Gemeinden Leimen, St. Ilgen, Sandhausen und Nußloch beim Personal und bei den Gebäuden Einschnitte vor. So soll künftig nur noch ein großes "grünes" und "klimagerecht saniertes" Gemeindehaus – nämlich jenes in St. Ilgen, das zentral gelegen ist – für alle vier Gemeinden finanziert werden.

Leimen/Nußloch/Sandhausen. (ep/cm) Wie kann sich die evangelische Kirche in Leimen , St. Ilgen , Sandhausen und Nußloch zukunftsfest aufstellen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der aktuell stattfindenden Regionalen Visitation in den Gemeinden am Leimbach. Deren Kirchenältesten waren in großer Zahl zur Eröffnung gekommen. "Sie sind die erste Region, die sich zur Visitation nach der Veröffentlichung der Entwürfe des Strategieprozesses ekiba2032 trifft", betonte Dekanin Annemarie Steinebrunner.

Leimen/Nußloch/Sandhausen. (ep/cm) Wie kann sich die evangelische Kirche in Leimen, St. Ilgen, Sandhausen und Nußloch zukunftsfest aufstellen? Diese Frage steht im Mittelpunkt der aktuell stattfindenden Regionalen Visitation in den Gemeinden am Leimbach. Deren Kirchenältesten waren in großer Zahl zur Eröffnung gekommen. "Sie sind die erste Region, die sich zur Visitation nach der Veröffentlichung der Entwürfe des Strategieprozesses ekiba2032 trifft", betonte Dekanin Annemarie Steinebrunner.

Bei der Eröffnung der Visitation machten sich die Teilnehmer Gedanken über die Zukunft der Kirche. Foto: Piechatzek

Ein "vorläufiger Entwurf" sieht unter anderem für die Region "Mittlerer Leimbach" des evangelischen Kirchenbezirks mit den Gemeinden Leimen, St. Ilgen, Sandhausen und Nußloch beim Personal und bei den Gebäuden Einschnitte vor. So soll künftig nur noch ein großes "grünes" und "klimagerecht saniertes" Gemeindehaus – nämlich jenes in St. Ilgen, das zentral gelegen ist – für alle vier Gemeinden finanziert werden.

Die jeweils zwei Gebäude in Sandhausen und Nußloch sowie das Gemeindehaus in Leimen sollen "anders finanziert, verwertet oder verkauft" werden. Die gute Nachricht: Die Kirchen sollen erhalten bleiben – unklar ist nur die Zukunft des Gotteshauses in St. Ilgen. Hier ist noch nichts entschieden. Die Baulast für die Kirche in Sandhausen liegt bei der Stiftung Schönau. Noch keine Planung liegt für Pfarrhäuser und Kindergärten vor.

Dekanin Steinebrunner wies in ihrer geistlichen Begrüßung auf die großen Veränderungen in Gesellschaft und Kirche hin, die zu veränderten kirchlichen Planungszahlen für 2032 geführt haben. Das Bild der Region für 2032 mit deutlich weniger Personal und Gebäuden sei schmerzhaft. Es gehe ans Eingemachte, betonte die Dekanin. Sie beschrieb aber auch die Ressourcen, die bleiben. Der Glaube, die Liebe und die Hoffnung seien Quellen, die nicht versiegen. Mit dem Bibelwort "Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen" machte sie Mut, weiter zu schauen und Neues zu wagen.

Schuldekanin Christine Wolf ergänzte Informationen aus dem Strategieprozess. Die Bewertung der Gebäude im Plan 2032 mit den Ampelfarben brauche Fantasie, wie es nun weitergehe mit klimagerechten Räumen für die kirchliche Arbeit in der Region. "Es kommt kein Bagger", meinte die Schuldekanin. Rot bedeute lediglich, dass die landeskirchliche Finanzierung für ein Gebäude wegfalle und es Ideen brauche, wie man sinngebend anders finanziert, Gebäude in Kooperation nutzt oder eben verkauft.

Wolfgang Krauth begrüßt die Visitationskommission mit Holger Lehmann, Christine Wolf, Annemarie Steinebrunner, Jochen Beurer und Thomas Schütt. "Kirche wird sein – sie besteht aus Menschen und nicht aus Steinen", betonte die Schuldekanin. Und das war deutlich zu spüren an diesem Abend.

Schon bei der Begrüßungsrunde in zwei großen Kreisen im Melanchthonhaus wurden Erfahrungen ausgetauscht und sich dank der Impulsfragen der Moderatoren neu begegnet. In kleineren Gruppen wurde dann aufgeschrieben, was die Kirchengemeinden bereits heute verbindet. Eine lange Reihe von Aussagen schmückte schließlich die Bühne im Saal. "Uns verbindet der Glaube, das Ehrenamt und viel Herzblut", stand da zu lesen.

Die Jugendlichen treffen sich in Schule und Gemeinde schon lange in der Region. Jugendgottesdienste und gemeinsame Konfirmandenarbeit sind bereits erprobt. Die Kirchenmusik wirkt über den Kirchturm hinaus und Konzertbesucher gibt es aus allen Orten. Die Jungbläser der Posaunenchöre und die Kinder im Kinderchor werden in allen vier Orten eingeladen, zusammen zu musizieren. Es gibt Predigtreihen, Hauptamtliche vertreten sich, "Regio-Gottesdienste" werden gefeiert und auch gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit wird heute schon angedacht.

Bei der Bibelarbeit in der Großgruppe bat Pfarrerin Natalie Wiesner die Anwesenden, einzelne Worte eines Textes aus dem Korintherbrief in den Raum zu sagen. Es waren viele Stimmen zu hören, die jeweils anderes wahrnahmen und für wichtig hielten. Ziel ist es, gemeinsam Zielvereinbarungen zu treffen für die Region Mittlerer Leimbach. "Uns verbindet der Leimbach", war auf einer Karte zu lesen. Und: "Alle vier Orte sind gut erreichbar mit dem Fahrrad." Kirchliche Arbeit soll so definiert werden, dass für die Anliegen aller ein "offenes Ohr" bleibt.

Welche Felder dann von allen Gemeinden oder welche von einzelnen bespielt werden, das wird zu definieren sein. "Wir müssen es ausstrahlen", betonte die Schuldekanin. Die Erzieherinnen aus Leimen und Umgebung hatten nicht nur das leckere Essen vorbereitet, sie machten deutlich: Kinder und Familien bleiben im Blick der Kirche. Die Visitation endet übrigens nach mehreren Themenabenden am Sonntag, 19. Februar, mit einem gemeinsamen Gottesdienst.