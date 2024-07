Leimen-St. Ilgen. (cm) "Kleiner Held auf großer Reise" – so betitelt die Polizei eine Meldung über die Rettung eines jungen Greifvogels. Es war am vergangenen Sonntagvormittag, als die Beamten einen "Notruf der etwas anderen Art" erhielten, wie sie mitteilten: "Eine besorgte Bürgerin meldete ein kleines Raubvogeljunges, das am Boden saß und sich nicht bewegte", hieß es. "Sofort machten sich unsere Kollegen auf den Weg zum Ort des Geschehens – einem Feld in St. Ilgen."

Vor Ort angekommen, hatte der kleine Vogel bereits mehrere Flugversuche gestartet und saß im Gebüsch. Durch beherztes Zugreifen der Polizisten sei der kleine Greifvogel, bei dem es sich wohl um einen jungen Turmfalken handelt, aus dem Gebüsch gerettet und in eine Transportbox gesetzt worden. Daraufhin informierten die Beamten die Tierrettung.

Nach kurzer Überprüfung durch ein übermitteltes Foto des Greifvogels habe diese Entwarnung gegeben: "Der kleine Raubvogel war unverletzt und gerade dabei, das Fliegen zu lernen!" Schließlich konnte der Vogel in die große weite Welt zurückkehren und seine Flugstunden fortsetzen.