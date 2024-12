Leimen. (luw) Es ist so einfach – und so schön: Statt gegen ständig wiederkehrende Schmierereien an öffentlichen Wänden anzukämpfen, bietet die Stadt legales Graffiti-Sprayen an. Koordiniert wird das vom Quartiersmanagement "Quer".

Inzwischen gibt es zwei "Legal Walls", für die dort eine Genehmigung eingeholt werden kann: in der B3-Unterführung zwischen Stralsunder Ring und St. Ilgen