Immerhin garantiert Landratsamtssprecherin Susanne Uhrig: "Nach Einspielung der neuen Steuerungssoftware wird die Fußgängerfreigabe erst nach vollständiger Durchfahrt der Straßenbahn erfolgen." Einen konkreten Termin zu nennen sei nicht möglich: "Nach Änderung der verkehrstechnischen Un­terlagen durch den Verkehrsingenieur müssen diese überprüft und verkehrsrechtlich angeordnet werden", so Uhrig.

Lebensgefahr in Leimen?:

Lebensgefahr in Leimen?: Ampel springt auf Grün, wenn die Bahn noch vorbeifährt

Er stellte fest, dass die Schaltung der Ampel, die Fußgänger sicher über die Rohrbacher Straße führen soll, noch immer auf 30 Meter lange Straßenbahnen eingestellt ist. Somit springt die Ampel oft auf Grün, bevor eine der neueren 40 Meter langen Bahnen diese vollständig passiert hat. Sehbehinderte können sich nur auf das an die Schaltung gekoppelte akustische Signal der Ampel verlassen. Daher spricht der 63-Jährige hier von "Lebensgefahr".

> Die "vergessene" Ampel am Georgi-Marktplatz beschäftigt seit Ende 2022 das Landratsamt, das damals auf Nachfrage ankündigte, sich auf "Ursachenforschung" zu begeben. Worum geht es? Demke als Albinist mit – je nach Lichtverhältnissen – maximal zehn Prozent Sehkraft engagiert sich "für die Rechte und gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung".

Nicht gerade zimperlich ist Demke auch mit der Leimener Stadtverwaltung. Sie hält er verantwortlich für die Gefahr – insbesondere für Sehbehinderte wie ihn – durch ein Baustellenschild in der Heltenstraße. Die RNZ hat in beiden beschriebenen Fällen nach dem neuesten Stand gefragt:

Leimen. (luw) Von einem "veritablen Skandal" spricht Joachim Demke mittlerweile, wenn man ihn auf die Schaltung der Fußgängerampel an der Straßenbahn-Haltestelle Georgi-Marktplatz anspricht – damit äußert er sein Unverständnis über die jüngste Antwort des Landratsamts zu der Angelegenheit, über die die RNZ erstmals Ende Dezember berichtet hatte.

Leimen. (luw) Von einem "veritablen Skandal" spricht Joachim Demke mittlerweile, wenn man ihn auf die Schaltung der Fußgängerampel an der Straßenbahn-Haltestelle Georgi-Marktplatz anspricht – damit äußert er sein Unverständnis über die jüngste Antwort des Landratsamts zu der Angelegenheit, über die die RNZ erstmals Ende Dezember berichtet hatte.

Nicht gerade zimperlich ist Demke auch mit der Leimener Stadtverwaltung. Sie hält er verantwortlich für die Gefahr – insbesondere für Sehbehinderte wie ihn – durch ein Baustellenschild in der Heltenstraße. Die RNZ hat in beiden beschriebenen Fällen nach dem neuesten Stand gefragt:

> Die "vergessene" Ampel am Georgi-Marktplatz beschäftigt seit Ende 2022 das Landratsamt, das damals auf Nachfrage ankündigte, sich auf "Ursachenforschung" zu begeben. Worum geht es? Demke als Albinist mit – je nach Lichtverhältnissen – maximal zehn Prozent Sehkraft engagiert sich "für die Rechte und gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung".

Er stellte fest, dass die Schaltung der Ampel, die Fußgänger sicher über die Rohrbacher Straße führen soll, noch immer auf 30 Meter lange Straßenbahnen eingestellt ist. Somit springt die Ampel oft auf Grün, bevor eine der neueren 40 Meter langen Bahnen diese vollständig passiert hat. Sehbehinderte können sich nur auf das an die Schaltung gekoppelte akustische Signal der Ampel verlassen. Daher spricht der 63-Jährige hier von "Lebensgefahr".

Auf erneute Nachfrage erklärte das Landratsamt: "Für die Lichtsignalanlage Rohrbacher-/ St. Ilgener-/ Rathausstraße werden die verkehrstechnischen Unterlagen und Schaltzeiten bereits überarbeitet und auf Bahnen mit einer Länge von 40 Meter angepasst." Wegen des Alters der Anlagensteuerung mit Baujahr 1999 und der Koordination mit dem Knotenpunkt von Rohrbacher-, Schwetzinger- und Bürgermeister-Lingg-Straße sei "die An­passung der Steuerung etwas aufwendiger".

Immerhin garantiert Landratsamtssprecherin Susanne Uhrig: "Nach Einspielung der neuen Steuerungssoftware wird die Fußgängerfreigabe erst nach vollständiger Durchfahrt der Straßenbahn erfolgen." Einen konkreten Termin zu nennen sei nicht möglich: "Nach Änderung der verkehrstechnischen Un­terlagen durch den Verkehrsingenieur müssen diese überprüft und verkehrsrechtlich angeordnet werden", so Uhrig.

"Anschließend wird durch die Signalbaufirma die neue Signalsteuerung für das Steuergerät vorbereitet, programmiert und getestet." Erst danach dürfe das neue Signalprogramm vor Ort aufgespielt werden. "Welcher technische Offenbarungseid wird hier eigentlich geleistet?", fragt Demke nach dieser Behördenantwort: "Eine Hightech-Nation kriegt es nicht gebacken, bei erst knapp vor Beginn des 21. Jahrhunderts installierter ,uralter’ Technik 20 Jahre lang ,kurzfristig’ für Abhilfe zu sorgen, obwohl diese Anlage wissentlich eine Gefährdung für Fußgänger darstellt."

Weil die "Richtlinien für Lichtsignalanlagen" laut Uhrig in der Regel für Straßenbahnen eine Länge von 15 Meter vorsehen, schließt Demke daraus, dass diese Gefährdung der Behörde schon längst bekannt sei. Uhrig erklärt jedoch, dass erst Demkes Hinweis das Landratsamt auf das Problem aufmerksam gemacht habe.

> "Vor den Kopf gestoßen" titelte die RNZ am 6. Februar: Erneut hatte Demke auf eine Gefahr insbesondere für Sehbehinderte hingewiesen. Diesmal ging es um ein Baustellenschild in der Heltenstraße. Das Schild hänge auf dem Gehweg seit Monaten auf einer Höhe, die Kopfverletzungen von Passanten riskiere.

Wenige Tage später stellte Demke fest: "Nur für die Autofahrer wurde das Haupt-Schild in die richtige Fahrtrichtung gedreht." Für Sehbehinderte, denen man "nichts Schlimmeres antun" könne, als "ein Hindernis in Kopfhöhe zu platzieren, ist alles gleich geblieben!"

Rathaussprecher Michael Ullrich erklärte auf Nachfrage, dass es sich um eine private Baumaßnahme auf einem Grundstück handele und die Stadt seit Demkes Hinweisen regelmäßig die korrekte Position des Schildes kontrolliere.

Dass dieses auch in den vergangenen Tagen immer wieder in eine für beeinträchtigte Fußgänger gefährliche Position gerückt worden sei, könne man sich im Rathaus nicht erklären. "Es tut uns wirklich leid", so Ullrich, der sich zugleich "dankbar für derartige Hinweise" zeigt. Doch jetzt meldete Demke: Das Schild ist weg.

Er nimmt die Angelegenheit inzwischen mit Sarkasmus: "Vermutlich hat das Ding über Nacht keine Füße und mit Sicherheit keiner der Beteiligten eine spontane Erleuchtung bekommen."