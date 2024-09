Leimen. (lesa) Laut und leuchtend war es, das Weinkerwe-Finale am Montag. Auf dem Georgi-Marktplatz riss die Band Gonzo’s Jam sprichwörtlich die Bühne ab, und im Regen feierten zahlreiche Menschen mit.

Am Rathaus spielte "The Shades of Soul" – zumindest bis 21.29 Uhr. Dann zerriss ein Böllerschuss die Nacht und die Menschenmenge blickte bergwärts. Dort hatte das Abschlussfeuerwerk begonnen. Sterne, gleißender Lichtregen, bunte Farben: Den Himmel erleuchtete, was die Pyrotechnik zu bieten hatte.

Gonzo's Jam riss die Bühne ab beim großen Weinkerwe-Finale. Foto: Alex

Siebeneinhalb Minuten lang ziemlich laut, wenige Sekunden dazwischen auch völlig geräuschlos – schließlich war Schweinepest-bedingt ein "geräuschreduziertes Feuerwerk" angekündigt worden. Fazit: Geräuscharm war die Show nicht. Aber schön.